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Fundadora do Nubank admite erro "bizarro" em mensagem falsa sobre liquidação do banco

Instituição financeira disparou aviso por engano na última sexta-feira. Cristina Junqueira diz que protocolo foi acidentalmente ativado por problema operacional

Zero Hora

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