Fundadora do Nubank admite erro "bizarro" em mensagem falsa sobre liquidação do banco

Nubank é o segundo maior banco do Brasil em número de clientes. Nubank / Divulgação

Uma das fundadoras do Nubank, Cristina Junqueira admitiu que houve um "erro operacional", o qual chamou de "bizarro", no disparo de uma mensagem falsa a alguns clientes. O comunicado, enviado por engano na última sexta-feira (12), falava sobre suposta liquidação extrajudicial da instituição financeira.

A declaraçao de Cristina foi feita em postagem no seu perfil no Instagram.

"Cara, bizarro mesmo. Mas foi isso mesmo, um erro operacional. Uma pessoa que submeteu um PR que acabou acidentalmente ativando o protocolo que existe quando algo assim acontece. As mensagens foram para uma parcela muito pequena de clientes, mas é claro que causa um transtorno", respondeu Cristina a um de seus seguidores.

Embora o termo técnico "PR" não tenha sido detalhado na postagem, a sigla deve se referir, dado o contexto, a "pull request", que em desenvolvimento de software é uma solicitação para que alterações de código sejam incorporadas ao sistema principal da empresa. Na prática, o erro na aprovação dessa mudança parece ter acionado um gatilho de alerta por engano, segundo relato de Cristina.

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Na mesma mensagem, a fundadora do Nubank pediu desculpas pelo erro.

"Pedimos sinceras desculpas a todos que receberam a informação incorreta. Enfim, mais um aprendizado e já atuamos para que não aconteça de novo", escreveu

O Nubank segue operando?

Por e-mail e pelo aplicativo, na última sexta-feira, o Nubank avisou a alguns de seus clientes que o Banco Central (BC) havia determinado a liquidação da instituição e que "o ativo deste emissor sairá de circulação definitivamente".

O banco logo informou que a mensagem foi enviada por engano. O Nubank não foi liquidado e segue operando normalmente.

Em outra interação, um usuário afirmou que Cristina deve ter ficado brava com o erro, o que a empresária confirmou.