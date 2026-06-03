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"É uma pancada em cada esquina", diz presidente da Fiergs sobre novas tarifas dos EUA contra o Brasil

Claudio Bier criticou as medidas do governo Trump e afirmou que momento é de foco na economia brasileira, não na disputa eleitoral

Rodrigo Celente

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