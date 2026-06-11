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Dia dos Namorados: projeção de R$ 268 milhões esbarra em ritmo lento no comércio de Porto Alegre na véspera da data

Pesquisa indica que 57% dos consumidores pretendem presentear, gerando alta de 11,7% no faturamento projetado

Rochane Carvalho

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