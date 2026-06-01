Declaração do Imposto de Renda pode se tornar automática em até três anos, diz ministro da Fazenda

Dario Durigan concedeu entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira. Lula Marques / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que, em dois ou três anos, os contribuintes brasileiros não precisarão mais preencher manualmente a declaração do Imposto de Renda. Segundo ele, a mudança deve ser viabilizada pelas medidas que vêm sendo implementadas pelo governo federal para automatizar os procedimentos.

Em março, Durigan já havia acenado com essa possibilidade, após ter demandado à Receita Federal o desenvolvimento de um sistema automatizado capaz de reunir informações financeiras dos contribuintes, o que dispensaria o preenchimento manual da declaração.

— Não é possível que, com todo mundo já tendo declarado no dia a dia suas obrigações para a Receita, nós ainda vamos obrigar o contribuinte a parar, gastar tempo útil da sua vida – seja de trabalho, seja de descanso – para prestar informações que, muitas vezes, a gente já tem — afirmou o ministro em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira (1°).

— Então veja, no ano que vem quero aumentar essa desobrigação; esse alívio para as pessoas. Espero que em dois ou três anos todo mundo fique sem (a necessidade de fazer a) declaração de Imposto de Renda — acrescentou.

Sistema automático

A demanda apresentada pelo ministro à Receita Federal prevê a integração de dados já disponíveis em bases oficiais e privadas, como informações bancárias, registros de empresas e dados de planos de saúde.

Com isso, o contribuinte passaria apenas a revisar e validar os dados apresentados pelo sistema.

O modelo seria uma evolução da declaração pré-preenchida, que tem sido ampliada nos últimos anos e, segundo estimativas do Fisco, deve alcançar cerca de 60% dos contribuintes.

— Como a gente tem um país informatizado, essas informações vão sendo colocadas no sistema, e a pessoa precisa validar simplesmente — disse, em março, o ministro da Fazenda.

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Mudança gradual

Atualmente, a declaração pré-preenchida já reúne dados como rendimentos, bens, investimentos e deduções.

Ainda assim, a Receita Federal orienta os contribuintes a conferirem as informações, já que os dados são fornecidos por terceiros.