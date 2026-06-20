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De Barcelona a Madri: como a Espanha se tornou referência em inovação, tecnologia e empreendedorismo

Missão de empresários do varejo gaúcho, liderada pela Fecomércio-RS, visitou hubs nas duas cidades em busca de ideias e trocas de experiências

Anderson Aires

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