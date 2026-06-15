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Crescimento da frota de elétricos ameaça postos de combustíveis? Veja o que dizem empresários e especialistas

Apesar dos indicativos de que não haverá erosão abrupta do modelo, estabelecimentos já estão em transformação

Carlos Rollsing

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