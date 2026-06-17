Corte na taxa de juro confirma expectativa, mas entidades destacam cenário desafiador para controle da inflação

Comitê de Política Monetária do Banco Central confirmou mais um corte na Selic nesta quarta (17). Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) deu sequência nesta quarta-feira (17) ao ciclo de cortes na taxa básica de juros da economia brasileira. A Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 14,25%.

O juro não ficava neste patamar desde maio de 2025. Entre junho de 2025 e março de 2026, a taxa permaneceu no elevado patamar de 15%, o mais alto desde 2006 no país. A partir de então, o Copom iniciou o atual ciclo de cortes.

A taxa básica de juros é a principal ferramenta de controle da inflação no sistema econômico nacional — uma taxa mais alta desestimula o consumo, reduzindo a demanda por produtos e serviços e freando aumento generalizado de preços.

No comunicado que acompanha a decisão desta quarta, o Copom, em relação ao cenário internacional, destacou que "permanece incerto em função da indefinição sobre os termos do acordo para cessar os conflitos armados no Oriente Médio e as consequências dos efeitos já materializados desses conflitos até o momento", apontando ainda que " Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities".

No anúncio após a reunião anterior, em abril, o Copom já havia destacado as incertezas do cenário macroeconômico internacional, com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O conflito gerou o fechamento do Estreito de Ormuz, impactando o abastecimento de petróleo e os preços dos combustíveis em todo o planeta, o que aumentou o risco inflacionário inclusive no Brasil. Contudo, o acordo de paz anunciado no domingo (14) entre Estados Unidos e Irã já aliviou a pressão no preço do petróleo nos últimos dias.

Em complemento, sobre o panorama nacional, o comitê reforçou que "o conjunto dos indicadores mostra aceleração da atividade econômica no primeiro trimestre do ano, com setores mais cíclicos voltando a desempenhar papel significativo, e mercado de trabalho ainda com sinais de resiliência. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes aceleraram, distanciando-se adicionalmente da meta para a inflação".

Por fim, no comunicado, o Copom afirmou que "julgou apropriado, nesse momento, dar sequência ao ciclo de calibração da política monetária, reduzindo a taxa básica de juros para 14,25%. No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego". A próxima reunião do Copom ocorre em 4 e 5 de agosto.

Entidades produtivas repercutem

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, destaca que a decisão do Copom não trouxe surpresas. "Apesar da inflação permanecer elevada e das expectativas inflacionárias seguirem desancoradas, a perspectiva de encerramento do conflito no Oriente Médio reduz as pressões sobre o cenário prospectivo, tornando o ambiente internacional mais benigno ao diminuir os riscos de novas elevações das taxas de juros no Exterior. Persistem, contudo, a inflação de serviços, as incertezas relacionadas aos efeitos do El Niño sobre a dinâmica dos preços dos alimentos e, especialmente, da energia elétrica, bem como os impactos decorrentes do crônico desequilíbrio fiscal do país", observa, em nota divulgada pela entidade.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) também destacou, ao analisar a decisão do Copom, a piora das expectativas de inflação, as incertezas que ainda cercam o cenário internacional e doméstico e a resiliência da atividade econômica brasileira.

"A indústria gaúcha enfrenta um cenário desafiador, marcado pelo aumento dos custos decorrentes dos efeitos da guerra no Oriente Médio, pelas preocupações com a possibilidade de um forte El Niño e pelas discussões em curso no Senado sobre a redução da jornada de trabalho, que podem trazer novos custos e desafios para o setor produtivo", destaca o presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, reforçando que o corte ainda é insuficiente e precisa ser intensificado nas próximas reuniões.

“Enquanto os juros reais continuarem tão elevados, beneficiando diretamente o capital especulativo, o custo do crédito vai seguir inviabilizando os planos de produção e expansão da indústria. Da mesma forma, a medida se mostra ineficaz em aliviar o orçamento das famílias, das empresas e do próprio governo, que seguirão estrangulados pelo serviço da dívida, adiando a retomada do consumo e do investimento e a superação do fantasma da inadimplência”, ressalta também o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban.

Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), também comentou a decisão:

— Foi um corte surpreendente, porque a inflação está subindo forte e as expectativas estão desancorando. Nos Estados Unidos, o Fed (banco central americano) sinalizou com a perspectiva de aumento da taxa de juros até o final do ano.

Fed mantém taxa inalterada nos EUA

Nos Estados Unidos, o Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros do país inalteradas na primeira reunião de política monetária presidida por Kevin Warsh. Por outro lado, o comunicado da instituição sugeriu que um aumento poderá ser decidido antes do final deste ano.

O banco central norte-americano decidiu manter as taxas de juros na faixa de 3,50% a 3,75% pela quarta reunião consecutiva. Esta foi a primeira votação unânime do grupo em um ano.