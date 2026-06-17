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Corte na taxa de juro confirma expectativa, mas entidades destacam cenário desafiador para controle da inflação

Copom decidiu nesta quarta-feira (17) fazer corte de 0,25 ponto percentual na Selic

Mathias Boni

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