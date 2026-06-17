Copom reduz taxa Selic a 14,25%

Comitê do BC já havia promovido cortes no juro três vezes em 2026. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a taxa básica de juros após reunião nesta quarta-feira (17). Com o corte de 0,25 ponto percentual, a Selic fica em 14,25%.

O colegiado havia promovido cortes de juro nas últimas reuniões. O mercado financeiro tinha expectativa de redução da Selic.

A taxa básica de juro é a principal ferramenta de controle da inflação. Uma taxa mais alta desestimula o consumo, reduzindo a demanda por produtos e serviços e freando aumento generalizado de preços.

Na última reunião, o Copom havia destacado incertezas no cenário macroeconômico, com a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que provocou uma crise de abastecimento de petróleo no mundo. Como o preço dos combustíveis interfere diretamente no custo de transporte, o risco inflacionário se espalha por toda a economia.

Agora, a possibilidade da interrupção do conflito no Oriente Médio alivia esta pressão. O acordo de paz anunciado no domingo (14) só será assinado na sexta-feira (19), mas já fez cair o preço do petróleo.

Super Quarta

Quando BC e o Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos, decidem o juro de ambos os países na mesma data, o mercado financeiro brasileiro chama o dia de "Super Quarta".

Na primeira reunião do órgão americano sob o comando de e Kevin Warsh, indicado por Donald Trump, a taxa foi mantina no intervalo entre 3,50% e 3,75%.

A decisão unânime seguiu as expectativas do mercado americano. A alta nos preços, provocada pela guerra entre os EUA e o Irã, é uma das preocupações do FED.

— Os preços persistentemente elevados são um fardo para o povo americano, mas o passado recente não precisa se prolongar. Este comitê garantirá a estabilidade dos preços — disse Warsh.

O nível atual é o menor observado desde setembro de 2022 nos EUA.

Após operar em queda ao longo da maior parte do dia, o dólar ganhou força nas últimas horas de negócios e superou a linha de R$ 5,10, acompanhando a onda de valorização da moeda americana no Exterior. O tom duro do comunicado do Fed impulsionou as taxas dos Treasuries e reduziu o apetite por ativos de risco, como bolsas e divisas emergentes.

Reuniões do Copom

O Copom é formado pelo presidente do Banco Central — atualmente, Gabriel Galípolo — e diretores da instituição. O colegiado define, a cada 45 dias, a taxa básica de juro da economia, a Selic.

As reuniões ocorrem em dois dias seguidos, normalmente terça e quarta-feira. A decisão do Copom é divulgada, normalmente, no final da tarde da quarta-feira.