Companhias aéreas reduzem voos após alta no preço do combustível

O CEO da Latam Brasil anunciou que espera que os ajustes se estendam para o terceiro trimestre de 2026. LATAM / Divulgação

A companhia aérea Latam Brasil reduziu sua oferta de voos em junho e julho. Neste último mês, a operação terá um corte de 3%. A decisão ocorre em função do aumento do preço do combustível, provocado pelo conflito no Oriente Médio.

A medida foi anunciada pelo presidente-executivo da Latam, Jerome Cadier, em entrevista à Reuters durante a reunião anual da Associação Internacional de Transporte Aéreo, no Rio de Janeiro. Conforme Cadier, é esperado que os ajustes na frequência de voos continuem no terceiro trimestre de 2026.

O executivo informou que a Latam ainda espera crescer em relação a 2025, mas em um ritmo menor do que o previsto originalmente. A expectativa inicial era ampliar as operações em 11%.

Azul também anuncia cortes

Na semana passada, a companhia aérea Azul também anunciou que vai reduzir a oferta de voos devido ao preço do combustível.

O presidente-executivo da empresa, John Rodgerson, afirmou que a Azul seguirá reduzindo as operações para preservar os recursos da companhia em um cenário de instabilidade.

Rodgerson também disse à Reuters que as maiores empresas do setor estão ajustando sua capacidade para se adequar ao aumento dos preços.

Aumento do preço do combustível

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), os gastos com o querosene de aviação (QAV) passaram a representar cerca de 45% do custo operacional das companhias aéreas.

Em maio, o governo federal prorrogou até 31 de julho a isenção de tributos sobre o produto como parte das medidas para reduzir os impactos da alta dos custos do setor.

Já em 1° de junho, a Petrobras anunciou uma redução de 14,2% no preço médio de venda do QAV para as distribuidoras, o equivalente a R$ 0,93 por litro em relação ao valor aplicado em maio.