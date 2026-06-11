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Comércio em plataformas de entretenimento e formas de atrair novas gerações marcam encerramento de feira de varejo em Barcelona

Empresários gaúchos participaram, nesta semana, da Shoptalk Europe. Comitiva segue para Madrid, onde fará visitas técnicas

Anderson Aires

Direto de Barcelona, Espanha*

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