Comércio em plataformas de entretenimento e formas de atrair novas gerações marcam encerramento de feira de varejo em Barcelona

Empresários gaúchos participaram de três dias de imersão nas principais novidades do varejo. Anderson Aires / Agência RBS

Após três dias de imersão nas principais tendências de inovação e tecnologia que estão transformando o varejo — e, principalmente, em debates sobre as ferramentas e estratégias que devem impulsionar o desempenho do setor nos próximos anos —, a edição de 2026 da Shoptalk Europe chegou ao fim nesta quinta-feira (11), em Barcelona.

No último dia de evento, alguns dos principais painéis destacaram temas como avanço do comércio dentro das plataformas de entretenimento e mídia, e os desafios de capturar a atenção das novas gerações.

Comércio de descoberta

No palco Canopy Stage, executivos do TikTok e do Reddit discorreram sobre a transição para o chamado discovery commerce, ou comércio de descoberta em tradução livre.

Nesse novo modelo, que já é praticado há algum tempo por empresas, áreas de tecnologia, marketing, e-commerce e relações públicas operam de forma integrada. Um desses exemplos é o TikTok Shop, que abriu as portas para o varejo dentro da rede social de vídeos curtos.

Painelistas destacaram que esse formato oferece baixas barreiras de entrada para pequenas marcas e facilita a decisão de compra por meio da validação ou não de itens em vídeos e lives.

Como capturar consumidores das novas gerações

No mesmo palco, Niccolò Francalanci, diretor da Marvis, e Kousha Torabi, cofundador e CEO da Ninepine, falaram sobre estratégias que empresas de varejo podem usar para atrair as novas gerações.

Deixar de lado os anúncios formais e focar em autenticidade e parceiras com os consumidores, tratando-os de igual para igual, são pontos importantes nessa jornada, segundo os especialistas. Além disso, transformar produtos básicos do dia a dia em itens de estilo de vida, que passem a sensação de alegria e prazer, também foi citado como estratégia.

Outro ponto citado como diferencial de sucesso é ouvir, de verdade, as reclamações dos clientes e buscar sanar isso da forma mais rápida possível. Empresas que buscam resolução saem na frente em um ambiente cada vez mais competitivo.

Em uma breve palestra de fechamento do evento, os organizadores da Shoptalk Europe fizeram um resumo dos principais temas abordados nos três dias de feira.

Eles reforçaram pontos como o aumento dos agentes de inteligência artificial (IA) dentro do comércio, as mudanças de hábitos de consumidores, que passam a priorizar cada vez mais a qualidade de vida e a estética, o impulso no recomércio, com destaque para venda de usados, e a importância da loja física na experiência e na identificação do cliente e de suas necessidades com base em tecnologia.

"Não estamos longe disso"

Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS, que lidera uma comitiva com 24 empresários gaúchos em missão na Espanha, afirma que o grupo sai com a mente ainda mais aberta para impulsionar o setor no Estado.

— Esse evento foi muito focado na questão da venda com agentes de inteligência artificial. Ou seja, são robozinhos, maquininhas, como já temos alguns no Brasil, que também poderão ser usados por pequenos negócios. Não estamos longe disso. Outra dúvida que muito foi respondida aqui é que nós não precisamos nos preocupar com a venda online, porque ela nos ajuda também no varejo físico.

Após quatro dias de agenda em Barcelona, o grupo de varejistas gaúchos migrou para Madri, onde fica até domingo para visitas técnicas em pontos ligados ao comércio e inovação.