Com jogos à noite, Copa do Mundo anima bares e restaurantes do RS: "Pessoal sai do trabalho e pode emendar"

Com bandeiras e painéis personalizados, restaurantes estão no clima da Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

A Copa do Mundo 2026 nem começou, mas os amistosos já antecipam a movimentação de bares e restaurantes em dias de jogos. Em Porto Alegre, alguns locais já têm decoração personalizada, além de cadeiras ocupadas por um público que parece hipnotizado diante das TVs e telões.

Esse era o clima para assistir Brasil e Egito, no sábado (6), o último amistoso da Seleção antes da estreia na Copa, marcada para o dia 13.

— Na virada do mês, já registramos aumento de 25% no faturamento. O aquecimento começou naquele jogo do Brasil contra Panamá — conta o dono do Poeta Bar, Guilherme Souza, 33 anos.

A percepção corrobora uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) feita entre os dias 18 e 26 de maio. O levantamento apontou que quase metade dos empresários do setor no Rio Grande do Sul estima que o aumento no faturamento pode ser de até 20%, e 60% acreditam neste aumento nos dias de partidas, em comparação com dias comuns.

O Poeta Bar fica na Rua dos Andradas, no Centro da Capital, e já está decorado com bandeirinhas dos países que participarão da Copa. Nos próximos dias, mais um telão será instalado, além de painéis com fotos de jogadores como Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

Luiz Eduardo foi atraído pela decoração do bar para assistir ao amistoso Brasil x Egito, na noite de sábado (6). Duda Fortes / Agencia RBS

O cozinheiro Luiz Eduardo dos Santos, 45 anos, foi atraído pela decoração do bar. Foi ali que ele parou para assistir Brasil x Egito.

— O colorido e tudo bonito ajuda para ver o jogo e torcer. Somos o país do futebol e temos que acreditar que esse título pode vir pra nós — fala com entusiasmo e já vestindo uma camiseta da Seleção.

45% dos empresários pretendem transmitir as partidas

No Bar do Lipe, no bairro Bom Fim, transmissões de jogos são garantidas e atraem o público. Duda Fortes / Agencia RBS

Outro dado trazido pela Abrasel é disposição dos empreendimentos em transmitirem os jogos durante mais de 30 dias de campeonato.

Com tradição de transmitir partidas da dupla Gre-Nal, o Lipe Bar, que fica na Rua Felipe Camarão, no bairro Bom Fim, não fará diferente na Copa. Além dos jogos do Brasil, as TVs seguirão ligadas em disputas de outros países. O horário das transmissões, conforme o dono do local, favoreceu muito.

— Alguns jogos irão coincidir naquela hora que o pessoal está saindo do trabalho e pode emendar (no bar). É perfeito. Aqui o movimento já mudou. Tradicionalmente, jogo do Inter e do Grêmio já aumenta o número de clientes. Na Copa, pelo que vimos nos amistosos, vai passar de 40% — diz o proprietário Paulo Ricardo Custódio, 44 anos.

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