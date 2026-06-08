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Com jogos à noite, Copa do Mundo anima bares e restaurantes do RS: "Pessoal sai do trabalho e pode emendar"

Amistosos já movimentaram os estabelecimentos; pesquisa feita pela Abrasel projeta alta de até 20% no faturamento em dias de jogos

Pâmela Rubin Matge

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