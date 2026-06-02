Bancos rebatem críticas ao Pix e dizem que avaliação dos EUA tem "informações incompletas"

Pix foi alvo de críticas dos Estados Unidos. Bruno Peres / Agência Brasil/Divulgação

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) defendeu o Pix nesta terça-feira (2) em resposta às críticas dos Estados Unidos ao sistema de pagamentos instantâneos, no âmbito de uma investigação dos Estados Unidos que pode gerar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros.

No comunicado, a Febraban afirma que as avaliações do órgão dos EUA resultam de informações "incompletas" sobre os objetivos e funcionamento do Pix. A entidade também nega as alegações de que o Pix seja discriminatório e chama atenção para o modelo aberto.

"O PIX é uma infraestrutura de pagamento, e não um produto comercial, que favorece a competição e o bom funcionamento do sistema de pagamentos e consequentemente da atividade econômica", diz.

Segundo a Febraban, não há restrições à entrada de novos participantes, de qualquer porte ou segmento, desde que operem no mercado nacional, "já que é um sistema de pagamentos local e em reais, a moeda brasileira".

A Febraban destaca ainda a "ampla cooperação" das instituições financeiras no desenvolvimento do Pix, que funciona como uma plataforma aberta disponível para todos os residentes no Brasil, brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e empresas. O sistema instantâneo é gratuito para PFs, mas pode ser cobrado das pessoas jurídicas, sem discriminação entre brasileiras e estrangeiras.

"O PIX tem contribuído enormemente para a inclusão financeira, reduzindo o custo e ampliando o alcance do sistema de pagamentos, que já era bastante eficiente em nosso país", argumenta, citando ainda os benefícios para eficiência das empresas, que facilita o processo de recebimento e cobrança, em particular nas operações de baixo custo.

A Febraban diz ter "boa expectativa" de que as contribuições do BC e das instituições financeiras, incluindo bancos americanos, vão ajudar no esclarecimento das conclusões do USTR, em sistema de audiência pública, que continua aberto.

Durante a madrugada, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos propôs uma nova tarifa de 25% sobre exportações brasileiras a partir de 15 de julho, após uma investigação sobre supostas práticas desleais do Brasil. Na minuta, o órgão cita o Pix múltiplas vezes como um instrumento que bloqueia a concorrência de empresas norte-americanas.