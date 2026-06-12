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Após decisão sobre aposentadoria especial, STF ainda analisará ações que questionam a reforma da Previdência

Ministros precisam terminar de julgar bloco de 13 ADIs que contestam a constitucionalidade de regras aprovadas em 2019

Mathias Boni

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