ADVB/RS divulga finalistas do TOP de Mkt 2026

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Rio Grande do Sul (ADVB/RS) anunciou, nesta terça-feira (30), os finalistas do TOP de Mkt 2026. A edição este ano tem 66 cases selecionados para a sua grande final. Ao todo, 138 se inscreveram ao prêmio, um recorde dentre as 43 edições.
Dois projetos do Grupo RBS são finalistas nas categorias Estratégias de Comunicação Integrada (Planeta Atlântica 30 anos - Conexões reais em um mundo hiperconectado) e Digital & Performance (ATL TV - Como a Atlântida transformou uma rádio de 50 anos em uma plataforma de entretenimento digital).
Os tradicionais Setores de Mercado foram reorganizados em cinco grandes trilhas, distribuídas em 23 categorias. Segundo a ADVB, o novo modelo adota uma lógica focada no valor gerado pelas ações. Em vez de classificar as iniciativas por canal ou setor, o TOP passa a reconhecer o impacto final do projeto, seja ele econômico, cultural, social, tecnológico ou de experiência.
A 43ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS será realizada no dia 1° de outubro, em Porto Alegre. O evento reconhece as boas práticas de marketing e de vendas no Sul do Brasil.
Finalistas do TOP de Mkt ADVB/RS
Agro & Bioeconomia
- Granja 4 Irmãos
- Pirahy Alimentos
Campanhas & Narrativas de Marca — Marketing
- Casa de Saúde Menino de Jesus de Praga
- Cooperativa Santa Clara
- Sicredi União RS/ES
Campanhas & Narrativas de Marca — Publicidade
- Banrisul
- Sicredi Conexão
- Stihl
Cultura – Troféu Eva Sopher (Prêmio Incentivo)
- Fundação Thiago de Moraes Gonzaga - Vida Urgente
- Granja 4 Irmãos
- Instituto do Câncer Infantil
Cultura Organizacional & Marca Interna
- Hospital de Clínicas Ijuí
- Sicredi Conexão
- Unimed Porto Alegre
Digital & Performance
- Atlântida - ATL TV
- Max Center
- Unimed Porto Alegre
Drinks, Bebidas & Hidratação
- Cervejaria Salva
- Planeta Atlântida 2026 & Vinícola Aurora
- Wemix – Bebidas Chiamulera
Educação, Conhecimento & Formação
- Junior Achievement RS
- Univates
- UPF - Universidade de Passo Fundo
Entidades, Associações & Projetos Institucionais
- Hospital Moinhos de Vento
- Asilo Padre Cacique
- Sinapro-RS
ESG, Sustentabilidade & Impacto Positivo
- Setcergs
- Instituto do Câncer Infantil
- Claro
Esporte, Comunidade & Inclusão
- Orquídea Alimentos
- Sicredi Confiança
Estratégia de Marca & Posicionamento
- Banrisul
- CDL Porto Alegre
- UCS - Universidade de Caxias do Sul
Estratégias de Comunicação Integrada
- Agência Escala
- Hospital Moinhos de Vento
- Planeta Atlântida
Eventos & Experiências ao Vivo
- Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda.
- PUCRS
- Univates
Food Products & Alimentação
- Hector Studios
- Pirahy Alimentos
Indústria & Transformação Produtiva
- Marcopolo
- Pirahy Alimentos
Inovação em Produtos, Serviços ou Modelos/Processos
- Hector Studios
- Viação Ouro e Prata
- Marcopolo
Saúde, Bem-Estar & Qualidade de Vida
- Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Hospital Moinhos de Vento
- Unimed VTRP
Serviços, B2B & Soluções Corporativas
- Marcopolo
- Unimed Porto Alegre
- PUCRS
Social, Comunidades & Criadores
- Asilo Padre Cacique
- Grupo Lebes
- UPF - Universidade de Passo Fundo
Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter (Prêmio Incentivo)
- Construtora Jobim
- Junior Achievement RS
- WimBelemDon
Top Inclusão à diversidade (Prêmio Incentivo)
- Sicredi Caminho das Águas
- AMIFEST - Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha
- Som da Luz Tecnologias de Inclusão
Turismo, Hospitalidade & Experiência de Destino
- Mundo Criamigos Gramado
- Hector Studios
Varejo & Experiência no Ponto de Contato
- Viação Ouro e Prata
- Snow Looks