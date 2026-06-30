ADVB/RS divulga finalistas do TOP de Mkt 2026

Evento reconhece boas práticas de marketing e vendas no Sul do Brasil. Renan Mattos / Agencia RBS

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Rio Grande do Sul (ADVB/RS) anunciou, nesta terça-feira (30), os finalistas do TOP de Mkt 2026. A edição este ano tem 66 cases selecionados para a sua grande final. Ao todo, 138 se inscreveram ao prêmio, um recorde dentre as 43 edições.

Dois projetos do Grupo RBS são finalistas nas categorias Estratégias de Comunicação Integrada (Planeta Atlântica 30 anos - Conexões reais em um mundo hiperconectado) e Digital & Performance (ATL TV - Como a Atlântida transformou uma rádio de 50 anos em uma plataforma de entretenimento digital).

Os tradicionais Setores de Mercado foram reorganizados em cinco grandes trilhas, distribuídas em 23 categorias. Segundo a ADVB, o novo modelo adota uma lógica focada no valor gerado pelas ações. Em vez de classificar as iniciativas por canal ou setor, o TOP passa a reconhecer o impacto final do projeto, seja ele econômico, cultural, social, tecnológico ou de experiência.

A 43ª edição do TOP de Mkt ADVB/RS será realizada no dia 1° de outubro, em Porto Alegre. O evento reconhece as boas práticas de marketing e de vendas no Sul do Brasil.

Finalistas do TOP de Mkt ADVB/RS

Agro & Bioeconomia

Granja 4 Irmãos

Pirahy Alimentos

Campanhas & Narrativas de Marca — Marketing

Casa de Saúde Menino de Jesus de Praga

Cooperativa Santa Clara

Sicredi União RS/ES

Campanhas & Narrativas de Marca — Publicidade

Banrisul

Sicredi Conexão

Stihl

Cultura – Troféu Eva Sopher (Prêmio Incentivo)

Fundação Thiago de Moraes Gonzaga - Vida Urgente

Granja 4 Irmãos

Instituto do Câncer Infantil

Cultura Organizacional & Marca Interna

Hospital de Clínicas Ijuí

Sicredi Conexão

Unimed Porto Alegre

Digital & Performance

Atlântida - ATL TV

Max Center

Unimed Porto Alegre

Drinks, Bebidas & Hidratação

Cervejaria Salva

Planeta Atlântida 2026 & Vinícola Aurora

Wemix – Bebidas Chiamulera

Educação, Conhecimento & Formação

Junior Achievement RS

Univates

UPF - Universidade de Passo Fundo

Entidades, Associações & Projetos Institucionais

Hospital Moinhos de Vento

Asilo Padre Cacique

Sinapro-RS

ESG, Sustentabilidade & Impacto Positivo

Setcergs

Instituto do Câncer Infantil

Claro

Esporte, Comunidade & Inclusão

Orquídea Alimentos

Sicredi Confiança

Estratégia de Marca & Posicionamento

Banrisul

CDL Porto Alegre

UCS - Universidade de Caxias do Sul

Estratégias de Comunicação Integrada

Agência Escala

Hospital Moinhos de Vento

Planeta Atlântida

Eventos & Experiências ao Vivo

Alvorada Sistemas Agrícolas Ltda.

PUCRS

Univates

Food Products & Alimentação

Hector Studios

Pirahy Alimentos

Indústria & Transformação Produtiva

Marcopolo

Pirahy Alimentos

Inovação em Produtos, Serviços ou Modelos/Processos

Hector Studios

Viação Ouro e Prata

Marcopolo

Saúde, Bem-Estar & Qualidade de Vida

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Hospital Moinhos de Vento

Unimed VTRP

Serviços, B2B & Soluções Corporativas

Marcopolo

Unimed Porto Alegre

PUCRS

Social, Comunidades & Criadores

Asilo Padre Cacique

Grupo Lebes

UPF - Universidade de Passo Fundo

Top Atitude Solidária – Troféu Maria Elena Johannpeter (Prêmio Incentivo)

Construtora Jobim

Junior Achievement RS

WimBelemDon

Top Inclusão à diversidade (Prêmio Incentivo)

Sicredi Caminho das Águas

AMIFEST - Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha

Som da Luz Tecnologias de Inclusão

Turismo, Hospitalidade & Experiência de Destino

Mundo Criamigos Gramado

Hector Studios

Varejo & Experiência no Ponto de Contato