Economia

Sustentabilidade na prática
Notícia

"A empresa só pode reduzir aquilo que ela conhece": como os negócios podem gerir as emissões de carbono 

Mensuração de dados ambientais cresce em companhias de todos os tamanhos; especialistas dizem que ações podem ser feitas sem grandes investimentos, basta começar

Bruna Oliveira

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