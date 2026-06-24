54ª edição do Prêmio Exportação RS divulga empresas vencedoras

O Conselho do Prêmio Exportação RS divulgou nesta quarta-feira (24) a lista das empresas (veja abaixo) que se destacaram no cenário internacional. Ao todo, 64 organizações serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para a economia do Rio Grande do Sul.
O número consolida uma expansão no setor em relação a 2025, quando 60 empresas foram premiadas. A cerimônia de entrega será realizada no dia 6 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre, onde são esperadas mais de 800 pessoas, entre lideranças empresariais, autoridades e especialistas do setor.
— Chegar à 54ª edição chancelando um número maior de empresas vencedoras em relação ao ano anterior é a prova contundente da resiliência e da força do mercado exportador gaúcho — destaca Rafael Biedermann Mariante, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS.
— Esta premiação cumpre seu papel tradicional de reconhecer quem mantém o Rio Grande do Sul competitivo globalmente —complementa.
Para Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS, o desempenho das marcas ganha ainda mais relevância diante do contexto macroeconômico recente:
— O ano de 2025 trouxe desafios severos ao comércio exterior, incluindo o forte impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que exigiu das nossas empresas uma capacidade ímpar de organização, diversificação de mercados e eficiência operacional. Ver o setor apresentar constante evolução, demonstra que o exportador gaúcho sabe operar na adversidade e vencer.
O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que dão suporte e sustentação ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.
Vencedores 54º Prêmio Exportação RS
Destaque Branding Internacional
- Malharia Maria Pavan
- Mangueplast
- Marcopolo
- VINÍCOLA SALTON - Distinção Ouro
Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies
- HD Parts
- Priority Automotive
Destaque Inovação Tecnológica
- AEL Sistemas
Destaque Pequeno Desbravador Internacional
- Casa Das Pedras Soledade
- Hy Brasil Beachwear
- Pellegrin Elétrica Industrial
Destaque Serviços de Suporte à Exportação
- AMRG AGÊNCIA MARITIMA LTDA (CARGONAVE GROUP)
- CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL- Distinção Ouro
- CORELOG LOGÍSTICA
- Efficienza Negócios Internacionais - Distinção Ouro
- Exatus Gene
- Fitolog Tecnologias
- Grupo Pibernat - Distinção Diamante
- Interlink Cargo
- Kuehne+Nagel
- Luber Corretora de Seguros
- MB DESPACHOS ADUANEIROS
- PREMIUM INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY
- RANDONCORP S.A
- THE RUNTIME LOGÍSTICA
- Vhaleciex
- Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande
Destaque Setorial | Agro
- 3tentos- Distinção Diamante
- Cooperativa Vinícola Aurora
- Divinut Indústria de Nozes Ltda
- ODERICH
- Rar Gastronomia
- Rasip Agro
- Schio
- SLC AGRÍCOLA S.A.- Distinção Ouro
- Supra
- Vibra Foods
- VINÍCOLA ARBUGERI
Destaque Setorial | Indústria
- <OU> - Distinção Ouro
- Be8 - Distinção Ouro
- Calçados Beira Rio S.A.
- CMPC
- CURTUME A.P. MÜLLER
- DACOLÔNIA
- Docile
- Dubai Alimentos
- Fante Bebidas
- FCC Ciência dos Materiais
- Finger Ambientes Personalizados - Distinção Ouro
- Forbal Automotive
- Grupo Crisdu
- Hyva do Brasil
- NOKO QUÍMICA
- Nutrire
- PABOVI
- Peccin S.A.
- STIHL
- Taurus
- TDK
- Tecnovin
- Termolar
- Unyparts
- VENCE TUDO - Distinção Diamante
Economia Criativa
- Druzina Content
- Yes&No