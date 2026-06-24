54ª edição do Prêmio Exportação RS divulga empresas vencedoras

Vencedores do prêmio na edição de 2025. Neste ano, a cerimônia será realizada no dia 6 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre. PH7 Filmes / Divulgação

O Conselho do Prêmio Exportação RS divulgou nesta quarta-feira (24) a lista das empresas (veja abaixo) que se destacaram no cenário internacional. Ao todo, 64 organizações serão reconhecidas por sua competência de mercado, visão estratégica e contribuição para a economia do Rio Grande do Sul.

O número consolida uma expansão no setor em relação a 2025, quando 60 empresas foram premiadas. A cerimônia de entrega será realizada no dia 6 de agosto, na Casa NTX, em Porto Alegre, onde são esperadas mais de 800 pessoas, entre lideranças empresariais, autoridades e especialistas do setor.

— Chegar à 54ª edição chancelando um número maior de empresas vencedoras em relação ao ano anterior é a prova contundente da resiliência e da força do mercado exportador gaúcho — destaca Rafael Biedermann Mariante, presidente do Conselho do Prêmio Exportação RS.

— Esta premiação cumpre seu papel tradicional de reconhecer quem mantém o Rio Grande do Sul competitivo globalmente —complementa.

Para Edmilson Milan, CEO do Prêmio Exportação RS, o desempenho das marcas ganha ainda mais relevância diante do contexto macroeconômico recente:

— O ano de 2025 trouxe desafios severos ao comércio exterior, incluindo o forte impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que exigiu das nossas empresas uma capacidade ímpar de organização, diversificação de mercados e eficiência operacional. Ver o setor apresentar constante evolução, demonstra que o exportador gaúcho sabe operar na adversidade e vencer.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que dão suporte e sustentação ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, Correios, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

Vencedores 54º Prêmio Exportação RS

Destaque Branding Internacional

Malharia Maria Pavan

Mangueplast

Marcopolo

VINÍCOLA SALTON - Distinção Ouro

Destaque Empresas Comerciais Exportadoras e Trading Companies

HD Parts

Priority Automotive

Destaque Inovação Tecnológica

AEL Sistemas

Destaque Pequeno Desbravador Internacional

Casa Das Pedras Soledade

Hy Brasil Beachwear

Pellegrin Elétrica Industrial

Destaque Serviços de Suporte à Exportação

AMRG AGÊNCIA MARITIMA LTDA (CARGONAVE GROUP)

CLEMAR ASSESSORIA E LOGÍSTICA EM COMÉRCIO INTERNACIONAL- Distinção Ouro

CORELOG LOGÍSTICA

Efficienza Negócios Internacionais - Distinção Ouro

Exatus Gene

Fitolog Tecnologias

Grupo Pibernat - Distinção Diamante

Interlink Cargo

Kuehne+Nagel

Luber Corretora de Seguros

MB DESPACHOS ADUANEIROS

PREMIUM INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY

RANDONCORP S.A

THE RUNTIME LOGÍSTICA

Vhaleciex

Wilson Sons - Unidade Tecon Rio Grande

Destaque Setorial | Agro

3tentos- Distinção Diamante

Cooperativa Vinícola Aurora

Divinut Indústria de Nozes Ltda

ODERICH

Rar Gastronomia

Rasip Agro

Schio

SLC AGRÍCOLA S.A.- Distinção Ouro

Supra

Vibra Foods

VINÍCOLA ARBUGERI

Destaque Setorial | Indústria

<OU> - Distinção Ouro

Be8 - Distinção Ouro

Calçados Beira Rio S.A.

CMPC

CURTUME A.P. MÜLLER

DACOLÔNIA

Docile

Dubai Alimentos

Fante Bebidas

FCC Ciência dos Materiais

Finger Ambientes Personalizados - Distinção Ouro

Forbal Automotive

Grupo Crisdu

Hyva do Brasil

NOKO QUÍMICA

Nutrire

PABOVI

Peccin S.A.

STIHL

Taurus

TDK

Tecnovin

Termolar

Unyparts

VENCE TUDO - Distinção Diamante

Economia Criativa