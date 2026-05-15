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Veto da União Europeia à carne brasileira pode causar impacto de quase R$ 600 milhões ao RS

Restrição imposta pelo bloco entra em vigor em setembro. Associação acredita que decisão será revertida

Paulo Rocha

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