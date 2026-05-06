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Veja o que está em jogo no julgamento do STF sobre distribuição de royalties de petróleo no país

Ministros discutem, a partir desta quarta-feira (6), validade de lei que promove novo formato de partilha de recursos, opondo entes produtores e não produtores

Anderson Aires

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