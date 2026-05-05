Vale a pena renegociar uma dívida? O que avaliar antes de aceitar um acordo

O governo federal lançou, nesta segunda-feira (4), um novo pacote de combate ao endividamento, popularmente chamado de "Desenrola 2.0". Em suma, o programa foca em renegociação de dívidas, reduzindo alguns débitos em até 90%, e uso do FGTS para aliviar algumas pendências. O plano do Desenrola Famílias prevê o uso de até 20% ou R$ 1 mil do saldo do fundo de garantia.

Mas, como na maioria das vezes em que nasce um novo programa de renegociação de dívidas, surge uma dúvida comum em parte dos endividados: quando vale a pena renegociar a minha dívida?

Especialistas ouvidos por Zero Hora apontam dicas práticas neste sentido. Um dos primeiros passos é o cidadão entender o perfil de suas dívidas e o quanto tem disponível para bancar eventuais acordos. Isso ajuda na hora de priorizar quais débitos colocar em dia e fazer isso caber no bolso.

Planejamento

Parece simples e óbvio, mas o primeiro passo descrito por especialistas na busca pela reorganização financeira é entender o seu perfil de dívida. Colocar no papel quanto recebe, gasta, deve e o total em atraso é fundamental para clareza sobre o endividamento.

Ter uma noção real sobre o seu fluxo de caixa, com o que entra e sai de dinheiro, ajuda a renegociar dívidas de forma sustentável. Isso envolve saber o tipo de dívida em atraso, qual é a taxa de juros que incide sobre ela e como evoluiu ao longo do tempo. Essas informações ajudam na hora de planejar a resolução da inadimplência.

— Antes de aceitar qualquer proposta, a pessoa precisa fazer três coisas. Primeiro, entender exatamente quanto que deve hoje. É preciso saber o valor total, não só a parcela — destaca Wendy Haddad Carraro, educadora financeira e professora do curso de Ciências Contábeis e de Economia da UFRGS.

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Também nessa linha, o gerente de comunicação da Serasa e especialista em educação financeira, Fernando Gambaro, destaca a importância de estar ciente de todos os fatores que cercam determinada dívida:

— Muitas pessoas têm dívidas e desconhecem qual é o valor atual daquele débito, qual o desconto que está sendo oferecido para a negociação, quais as opções de parcelamento que também estão sendo disponibilizadas. Então, o primeiro passo é entender quais são essas condições.

Priorizar dívidas

Entender perfil da dívida e separar débitos são etapas essenciais antes da renegociação. Lucas Amorelli / Agencia RBS

Após organizar as dívidas, outro passo importante é separar os débitos com maiores taxas de juros. Essas costumam ser as dívidas que mais valem a pena colocar em negociação. Isso porque os acordos costumam ser mais vantajosos, derrubando o total devido e possibilitando parcelas mais em conta.

— Normalmente são as dívidas com cartão de crédito e cheque especial. O importante é que uma boa renegociação caiba no orçamento atual e futuro, não apenas no mês da negociação. Isso é fundamental. Eu tenho que ter noção de quanto que vai me impactar o novo valor renegociado durante o número de parcelas que eu fiz a renegociação — afirma Wendy Haddad Carraro.

Isso é uma regra geral, mas a decisão pode variar de acordo com o perfil de cada endividado. Em alguns casos, é necessário priorizar aquelas dívidas que estão em atraso e ameaçam o corte de serviços básicos, como luz e água.

— É importante entender qual é a prioridade e não sair renegociando todas as dívidas sem planejamento. Digamos que, às vezes, a prioridade naquele momento é renegociar uma conta de luz ou de água para depois ir para o cartão de crédito. Cada pessoa precisa entender quais são as contas essenciais para não se desorganizar ainda mais — avalia o gerente de comunicação da Serasa.

Como renegociar

Após entender claramente o perfil da dívida, entra a fase da renegociação propriamente dita. Nessa etapa, uma das atitudes mais importantes é definir um plano de pagamento sustentável, que caiba no bolso, mas que não se alongue muito. Nem sempre, parcela pequena e prazo longo são sinônimos de um bom acordo, como destaca a educadora financeira Wendy Haddad Carraro:

— O primeiro é o cuidado com as parcelas pequenas e prazos muito longos. Isso pode até dar uma sensação de alívio, mas aumenta o custo total da dívida. Então, é importante a gente saber qual é o custo total, qual é o custo financeiro envolvido. Um outro cuidado que a gente precisa ter também é verificar a taxa de juros da nova proposta, porque nem toda a renegociação é vantajosa. Às vezes, só alonga a dívida.

Wendy também alerta para cuidados na hora de optar pelo uso do FGTS para pagar dívidas. A educadora afirma que o uso de recursos desse tipo precisa ocorrer junto de planejamento:

— Outro risco é usar o FGTS ou outro recurso extraordinário sem reorganizar o orçamento. Não adianta ter o fundo de garantia se eu não reorganizo a minha vida.

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Gambaro afirma que alguns serviços e os próprios credores são bons caminhos para o consumidor ter noção do tamanho de sua dívida, quantos encargos incidem sobre elas e opções de acordo:

— Existem alguns caminhos. Um deles é acessar o aplicativo da Serasa, onde já na primeira tela você consegue ver todas as dívidas no seu CPF e as ofertas de negociação. Clicando na dívida, você consegue ver o valor original e o valor atualizado, permitindo calcular os juros aplicados. Outro caminho é entrar em contato diretamente com o credor para questionar as condições e os juros.

Simulações

A pedido de Zero Hora, a educadora financeira Wendy Haddad Carraro elaborou simulações de renegociações, que apontam cenários em que vale ou não a pena buscar esse auxílio.

Os cenários levam em conta os juros praticados atualmente em cada modalidade e retratam situações gerais. A evolução da dívida, o formato de juros e as condições de pagamento podem variar de acordo com a renda de cada família, condições do credor e tamanho do débito.

E depois da renegociação?

Ambas as fontes entendem que a renegociação é um passo importante para "tirar a cabeça para fora da água" e aliviar a inadimplência. No entanto, destacam que é preciso manter o planejamento após essa etapa de alívio. Apenas com essa reeducação financeira será possível mitigar recaídas para novos embaraços nas contas.

Wendy Haddad Carraro afirma que é necessário evitar usar novos créditos para pagar dívidas antigas sem uma mudança de comportamento. É preciso reorganizar a vida financeira para evitar novos problemas com o orçamento, segundo a profissional:

— Tem que saber para onde é que está indo o dinheiro, remanejar categorias de gastos, fazer alterações, aumentar a renda. Muitas vezes, é preciso tentar aumentar a renda, vender alguma coisa, buscar uma renda extra. Porque, se não tiver uma mudança de comportamento, vai alimentar o ciclo de endividamento.

Na prática, o cliente que busca a renegociação precisa estar ciente que o pós-acordo existe. Que a dívida ainda não sumiu, que é preciso pagá-la, mesmo que com condições melhores, além dos outros débitos que permeiam o dia a dia.

— Se a busca por crédito acontecer de maneira desenfreada, o endividamento volta. Sem dúvida, a educação financeira é o mais importante nesse processo — complementa o gerente de comunicação da Serasa.