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Vale a pena renegociar uma dívida? O que avaliar antes de aceitar um acordo

Especialistas recomendam planejamento, análise dos juros e educação financeira para superar pendências. Governo federal lançou um novo pacote de combate ao endividamento

Anderson Aires

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