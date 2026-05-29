Imposto de Renda 2026: o que você precisa saber no último dia para entregar a declaração

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Os contribuintes brasileiros têm até as 23h59 desta sexta-feira (29) para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa e poderá enfrentar pendências no CPF, além de dificuldades para obter financiamentos, emitir passaporte e acessar serviços bancários.

Até as 18h de quinta (28), mais de 38,7 milhões haviam acertado as contas com o Leão. A previsão da Receita Federal é de receber 44 milhões de documentos até o fim do dia. No RS, o número passa de 2,6 milhões, algo em torno de 90% do que foi entregue em 2025 (2,9 milhões).

Deixar a declaração para a última hora aumenta o risco de erros no preenchimento, um dos principais fatores que levam contribuintes à malha fina, processo em que a Receita Federal retém a declaração para análise mais detalhada.

Veja, abaixo, dicas e cuidados importantes para o preenchimento.

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Como não cair na malha fina

Use a declaração pré-preenchida: aproveite a função disponível para ter acesso às informações que a Receita Federal já possui, minimizando, assim, erros e lançamentos manuais. Porém, verifique todos os dados antes de enviar a declaração

aproveite a função disponível para ter acesso às informações que a Receita Federal já possui, minimizando, assim, erros e lançamentos manuais. Porém, Informe todos os rendimentos: salários, aposentadorias, aluguéis e ganhos com investimentos são alguns exemplos. Evite a omissão de fontes de renda

salários, aposentadorias, aluguéis e ganhos com são alguns exemplos. Evite a omissão de fontes de renda Bens e direitos: garanta que todos os seus bens e direitos estejam corretamente informados, incluindo imóveis, veículos e investimentos

garanta que todos os seus bens e direitos estejam corretamente informados, incluindo imóveis, veículos e investimentos Despesas médicas com comprovação: verifique se os recibos estão inseridos na declaração conforme as regras, evitando duplicidade de lançamentos. Fique atento às regras do Receita Saúde

verifique se os recibos estão inseridos na declaração conforme as regras, evitando duplicidade de lançamentos. Fique atento às regras do Despesas educacionais e pensão alimentícia: tenha os documentos comprobatórios em mãos, caso a Receita solicite

tenha os documentos comprobatórios em mãos, caso a Receita solicite Doações: se realizou doações para instituições de caridade ou projetos incentivados, verifique se estão corretamente declaradas e tenha os comprovantes para apresentar à Receita, caso precise

se realizou doações para instituições de caridade ou projetos incentivados, verifique se estão corretamente declaradas e tenha os comprovantes para apresentar à Receita, caso precise Evite erros de digitação: certifique-se de que todos os dados correspondem aos documentos. Divergências podem chamar a atenção da Receita

Leia Mais Restituição do Imposto de Renda 2026: veja o calendário e saiba como consultar a sua

Como corrigir erros na declaração?

Segundo a Receita Federal, basta enviar outra declaração – a retificadora – com as informações corretas.

Para isso, é preciso usar o programa do ano da declaração que necessita ser retificada ou selecionar o ano correto.

Há três formas de corrigir dados, todas diretamente nos canais oficiais da Receita Federal, por meio do site "Meu Imposto de Renda", pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets.

O que acontece se eu perder o prazo?

O contribuinte que não fizer a entrega da declaração até as 23h59 desta sexta está sujeito a multa. O valor é de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago.

O mínimo é de R$ 165,74, e o valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda. A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Leia Mais Como a Receita faz o cálculo para a restituição do Imposto de Renda? Entenda

Restituição

Concomitante ao encerramento do prazo para envio da declaração, a Receita Federal irá liberar o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ou seja, quem se adiantou e não deixou para a última hora pode receber o valor já nesta sexta.

Para verificar a sua situação, veja o passo a passo

Acesse o site da Receita Federal com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição".

com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição". No dia do pagamento, a restituição será depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo usuário.

enviada pelo usuário. Se o contribuinte não resgatar o valor no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte ( Portal e-CAC ).

). No portal, o cidadão deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Neste ano, a restituição será dividida em quatro etapas: