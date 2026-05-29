Imposto de Renda 2026: o que você precisa saber no último dia para entregar a declaração

Os contribuintes brasileiros têm até as 23h59 desta sexta-feira (29) para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa e poderá enfrentar pendências no CPF, além de dificuldades para obter financiamentos, emitir passaporte e acessar serviços bancários.
Até as 18h de quinta (28), mais de 38,7 milhões haviam acertado as contas com o Leão. A previsão da Receita Federal é de receber 44 milhões de documentos até o fim do dia. No RS, o número passa de 2,6 milhões, algo em torno de 90% do que foi entregue em 2025 (2,9 milhões).
Deixar a declaração para a última hora aumenta o risco de erros no preenchimento, um dos principais fatores que levam contribuintes à malha fina, processo em que a Receita Federal retém a declaração para análise mais detalhada.
Veja, abaixo, dicas e cuidados importantes para o preenchimento.
Imposto de Renda 2026
Como não cair na malha fina
- Use a declaração pré-preenchida: aproveite a função disponível para ter acesso às informações que a Receita Federal já possui, minimizando, assim, erros e lançamentos manuais. Porém, verifique todos os dados antes de enviar a declaração
- Informe todos os rendimentos: salários, aposentadorias, aluguéis e ganhos com investimentos são alguns exemplos. Evite a omissão de fontes de renda
- Bens e direitos: garanta que todos os seus bens e direitos estejam corretamente informados, incluindo imóveis, veículos e investimentos
- Despesas médicas com comprovação: verifique se os recibos estão inseridos na declaração conforme as regras, evitando duplicidade de lançamentos. Fique atento às regras do Receita Saúde
- Despesas educacionais e pensão alimentícia: tenha os documentos comprobatórios em mãos, caso a Receita solicite
- Doações: se realizou doações para instituições de caridade ou projetos incentivados, verifique se estão corretamente declaradas e tenha os comprovantes para apresentar à Receita, caso precise
- Evite erros de digitação: certifique-se de que todos os dados correspondem aos documentos. Divergências podem chamar a atenção da Receita
Como corrigir erros na declaração?
Segundo a Receita Federal, basta enviar outra declaração – a retificadora – com as informações corretas.
Para isso, é preciso usar o programa do ano da declaração que necessita ser retificada ou selecionar o ano correto.
Há três formas de corrigir dados, todas diretamente nos canais oficiais da Receita Federal, por meio do site "Meu Imposto de Renda", pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets.
O que acontece se eu perder o prazo?
O contribuinte que não fizer a entrega da declaração até as 23h59 desta sexta está sujeito a multa. O valor é de 1% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago.
O mínimo é de R$ 165,74, e o valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda. A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.
Restituição
Concomitante ao encerramento do prazo para envio da declaração, a Receita Federal irá liberar o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026. Ou seja, quem se adiantou e não deixou para a última hora pode receber o valor já nesta sexta.
Para verificar a sua situação, veja o passo a passo
- Acesse o site da Receita Federal com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição".
- No dia do pagamento, a restituição será depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo usuário.
- Se o contribuinte não resgatar o valor no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).
- No portal, o cidadão deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
Neste ano, a restituição será dividida em quatro etapas:
- 1º lote: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)
- 2º lote: 30 de junho de 2026 (terça-feira)
- 3º lote: 31 de julho de 2026 (sexta-feira)
- 4º lote: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)