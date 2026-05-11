Economia

Concorrente da poupança
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Tesouro Reserva: novo investimento rende 100% da Selic, permite aplicação a partir de R$ 1 e saque imediato

Produto estreia inicialmente no Banco do Brasil, sem marcação a mercado e com funcionamento disponível praticamente 24 horas por dia

Leonardo Martins

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