Taxa de desemprego fica em 5,8% no trimestre encerrado em abril, segundo IBGE

A população ocupada foi estimada em 102,3 milhões, com retração de 0,3% frente ao trimestre anterior. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A taxa de desocupação no Brasil alcançou 5,8% no trimestre encerrado em abril de 2026, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em abril em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%.

Em números, significa que 6,3 milhões de pessoas buscaram trabalho sem sucesso no trimestre, 471 mil a mais do que no trimestre encerrado em março.

— O aumento da desocupação nesse trimestre móvel decorre essencialmente de comportamento sazonal de algumas atividades, tais como comércio e serviços pessoais que, após aquecimento no final de 2025, não retêm parcela de seus trabalhadores — explicou a coordenadora de Pesquisas por Amostra de Domicílios do IBGE, Adriana Beringuy.

A população ocupada foi estimada em 102,3 milhões, com retração de 0,3% frente ao trimestre anterior e expansão de 1,1% na comparação anual. O nível da ocupação ficou em 58,4%, apresentando leve queda em relação ao trimestre encerrado em janeiro.

Números da pesquisa:

Taxa de desocupação: 5,8%

5,8% Taxa de subutilização: 13,8%

13,8% População desocupada: 6,3 milhões

6,3 milhões População ocupada: 102,3 milhões

102,3 milhões População fora da força de trabalho: 66,5 milhões

66,5 milhões População desalentada: 2,6 milhões

2,6 milhões Empregados com carteira assinada: 39,3 milhões

39,3 milhões Empregados sem carteira assinada: 13,3 milhões

13,3 milhões Trabalhadores por conta própria: 26 milhões

26 milhões Trabalhadores informais: 38,1 milhões

A Pnad

A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211 mil domicílios em todos os Estados e no Distrito Federal.

A data original de publicação da Pnad do trimestre encerrado em julho era 29 de agosto, mas o IBGE precisou atrasar a divulgação em 18 dias por problemas técnicos.