SM de Negócios: Santa Maria ganhará novo hotel voltado a experiências e inovação 

Santa Maria deve receber um novo empreendimento hoteleiro com proposta voltada à integração entre hospedagem, gastronomia, eventos e experiências de convivência. O projeto prevê um espaço pensado para atender tanto o público corporativo quanto visitantes que circulam pela Região Central do Estado.

Durante a entrevista à Rádio Gaúcha Santa Maria, Leandro Humbert, gerente comercial do Grupo Atta, comenta experiências acumuladas ao longo da carreira, a importância da adaptação às transformações do mercado e o papel do relacionamento com clientes e parceiros na consolidação dos negócios. A conversa também aborda perspectivas para o desenvolvimento regional e oportunidades para empreendedores que buscam crescimento sustentável.