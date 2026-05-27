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SM de Negócios: Santa Maria ganhará novo hotel voltado a experiências e inovação 

Empreendimento deve reunir hospedagem, gastronomia e espaços de convivência com proposta voltada ao turismo, eventos e desenvolvimento de negócios em Santa Maria.

Tayline Manganeli

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