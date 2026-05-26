Economia

Saúde mental no trabalho
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Será preciso contratar psicólogos? Já existe risco de multas? Perguntas e respostas sobre a nova NR-1

Governo federal divulgou, no final de abril, uma lista de questionamentos sobre a aplicação da nova NR, além de outros documentos para melhor orientação das empresas

Zero Hora

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