Será preciso contratar psicólogos? Já existe risco de multas? Perguntas e respostas sobre a nova NR-1

Entre as questões de saúde laboral, as empresas deverão agora passar a monitorar riscos psicossocais André Ávila / Agencia RBS

Para auxiliar as empresas na adaptação às novas determinações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que passa a abranger questões de saúde mental em ambientais laborais, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou, em 30 de abril, uma lista de perguntas e respostas sobre o tema. O objetivo é, ao longo do tempo, reduzir os afastamentos do trabalho por questões psicossociais, que vêm crescendo nos últimos anos.

Embora a aplicação da regra tenha sido adiada por um ano antes de passar a vigorar oficialmente, a partir desta terça (26), a demora para a divulgação de documentos com orientações técnicas recebeu críticas de empresários, que reclamam não saber exatamente como se adaptar.

As perguntas e respostas abaixo se baseiam no documento oficial do governo federal, embora com respostas simplificadas. Porém, vale ressaltar: para dúvidas específicas e/ou situações práticas pontuais, é recomendável consulta aos materiais oficias ou ao próprio ministério, por meio dos canais de atendimento.

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Perguntas e respostas

A quais riscos relacionados a saúde mental as empresas terão de estar atentas a partir de agora?

Conforme o MTE, riscos psicossociais são condições ligadas à organização do trabalho e às relações interpessoais que podem causar impactos negativos à saúde mental, física e social do trabalhador. São eles:

Assédio de qualquer natureza no trabalho

Má gestão de mudanças organizacionais

Baixa clareza de papel/função

Baixas recompensas e reconhecimento

Falta de suporte/apoio no trabalho

Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia

Baixa justiça organizacional

Eventos violentos ou traumáticos

Baixa demanda no trabalho (subcarga)

Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)

Más relacionamentos no local de trabalho

Trabalho em condições de difícil comunicação

Trabalho remoto e isolado

Todas as empresas são obrigadas a aplicar a avaliação de riscos psicossociais conforme a NR-1? Quem determina os meios e quem pode aplicar?

Sim. Todas as empresas devem incluir os riscos psicossociais na Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP). A própria empresa determina os meios e define um responsável com conhecimento técnico adequado para conduzir esse processo. As NRs não exigem um profissional com formação específica (ex: psicólogo ou médico).

A identificação de riscos psicossociais deve abranger, além do trabalho presencial, as modalidades híbrido e remoto?

Sim. A avaliação deve considerar as condições de trabalho de todas as modalidades de execução, inclusive o teletrabalho. A empresa pode usar estratégias como autoavaliações estruturadas, entrevistas ou formulários para coletar esses dados.

Existem modelos oficiais de documentos ou planilhas para prestar contas sobre essas questões?

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Não. A empresa tem autonomia para escolher suas metodologias e o formatos. O manual do Gerenciamento de Riscos Operacionais (GRO) do MTE apresenta exemplos de planilhas e estruturas documentais que podem auxiliar na elaboração de registros, como o inventário de riscos e o plano de ação, mas eles servem apenas como referências.

As empresas podem fazer o mapeamento de riscos psicossociais dentro do exame médico periódico?

Não. A avaliação médica individual e o sigilo clínico não substituem o gerenciamento de riscos. O gerenciamento exigido pelas NRs deve analisar de forma coletiva e preventiva o ambiente, as exigências e a organização do trabalho, e não a saúde mental individual de cada funcionário.

Há um profissional específico para identificar riscos psicossociais?

Não há exclusividade de categoria profissional. A empresa deve indicar qualquer profissional (técnico, engenheiro, psicólogo, etc.) ou equipe multidisciplinar que possua conhecimento técnico compatível com a complexidade dos riscos analisados. Já a assinatura e a responsabilidade legal final pelo Programa de Gerenciamento de Riscos são da própria organização — logo, da sua diretoria/gerência.

É obrigatório o uso de questionários para avaliar os riscos psicossociais?

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Não. O uso de questionários é opcional. A identificação de perigos e a avaliação de riscos podem ser feitas por métodos qualitativos, análises de atividade e outras abordagens participativas.

Como será tratada uma avaliação psicossocial feita exclusivamente por questionários distribuídos aos funcionários?

Será considerada insuficiente. O questionário sozinho não configura gestão de riscos. Se a empresa optar por usá-los, deve obrigatoriamente analisar tecnicamente os resultados e integrá-los a um plano de ação.

Qual a melhor forma de avaliar os riscos psicossociais quando há poucos funcionários? Grupos focais funcionam?

A melhor forma é por meio da observação direta do posto de trabalho e do diálogo individualizado. Grupos focais não são indicados para equipes tão reduzidas devido à perda de anonimato e confidencialidade.

Qual a periodicidade mínima obrigatória para refazer um inventário de riscos psicossociais?

No mínimo a cada dois anos. O inventário também deve ser revisto imediatamente em caso de mudanças nos processos, novas contratações relevantes ou após acidentes e/ou adoecimentos.

Quais as implicações legais para as empresas que não avaliarem os riscos ergonômicos e psicossociais?

A empresa estará sujeita a penalidades administrativas pela Inspeção do Trabalho, incluindo notificações, prazos para correção e autos de infração (multas) baseados no Art. 201 da CLT, além de passivos trabalhistas e cíveis em casos de adoecimento comprovado.

A fiscalização exigirá alguma metodologia específica? Como um auditor julgará a suficiência técnica?

Não, o auditor-fiscal do trabalho não impõe métodos. Ele avaliará se a metodologia escolhida pela empresa é coerente, se foi capaz de identificar os perigos reais daquele ambiente e se resultou em ações concretas de prevenção descritas no plano de ação.

Quais serão os critérios dos auditores para avaliar a eficácia das ações implementadas?

A fiscalização verificará se as ações saíram do papel. O critério principal é a capacidade das medidas adotadas de eliminar perigos ou reduzir riscos, a definição clara de prazos e de responsáveis e a melhoria prática nas condições e na organização do trabalho.

Que tipo de evidências a fiscalização utilizará para comprovar a gestão desses riscos?

Uma combinação de evidências documentais (inventário de riscos, AEP, plano de ação) e evidências físicas/operacionais, como inspeção do ambiente de trabalho, entrevistas com funcionários e registros de melhorias implementadas).

Como será comprovada a participação dos trabalhadores no gerenciamento dos riscos? Há uma documentão padrão?

Não há um documento padrão exigido. A empresa deve comprovar que ouviu e envolveu os trabalhadores através de atas de reuniões —como as da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) —, registros de entrevistas, escutas coletivas, treinamentos ou canais de sugestões e comunicação de riscos.

E se a empresa não apresentar nenhum risco psicossocial? Como o fiscal reagirá?

Não existe uma irregularidade automática, desde que a empresa comprove, de forma técnica e fundamentada, que avaliou o ambiente e constatou a ausência desses riscos. Se o fiscal vistoriar o local e encontrar perigos evidentes que foram ignorados, a empresa será autuada por omissão/falha na avaliação.

O novo texto entra em vigor nesta terça-feira (26). Uma empresa já pode ser multada?