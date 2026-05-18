Economia

Riqueza no solo
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RS tem potencial para extração de terras raras; saiba quais existem no Estado e para que servem

Apesar de pesquisas indicarem presença dos materiais em regiões como a zona central do Estado, ainda é preciso avançar em estudos de viabilidade econômica

Marcelo Gonzatto

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