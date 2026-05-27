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Roupas, jantares e gasto médio de R$ 300: como deve ser o Dia dos Namorados no RS

Levantamento da Fecomércio indica que 51,7% dos gaúchos pretendem comprar presentes para a data

Bruna Oliveira

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