Roupas, jantares e gasto médio de R$ 300: como deve ser o Dia dos Namorados no RS

Média de presente dos homens é maior do que a das mulheres, de acordo com os dados da pesquisa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Dia dos Namorados, celebrado no próximo 12 de junho, deve movimentar o comércio no Rio Grande do Sul. Pesquisa de intenção de compras feita pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) indica que 51,7% dos gaúchos pretendem comprar presentes para a data neste ano.

Entre os itens, vestuário (40,5%), perfumes e cosméticos (29,4%), calçados (12,5%) e chocolates (12,2%) concentram as opções.

Segundo a pesquisa, o gasto médio previsto é de R$ 303,08 por pessoa. O valor é levemente superior ao registrado no ano passado.

A média de presente dos homens (1,38) é maior do que a das mulheres (1,28): enquanto 26,3% deles pretendem comprar mais de um presente, 21,4% das mulheres têm essa intenção.

Formas de comprar

Lojas físicas ainda têm a preferência dos consumidores. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O levantamento também indica maior preferência pelas compras em lojas físicas (50,1%), especialmente as localizadas nos centros das cidades. Depois, aparecem as lojas online (30,4%) e os shopping centers (23,9%). Além disso, cerca de 35,5% pretendem repetir a loja do presente de 2025.

O Pix lidera a preferência dos consumidores como forma de pagamento, sendo citado por 38,7% dos entrevistados. Em seguida, aparecem o cartão de crédito parcelado (23,4%), dinheiro (21,6%) e débito (14,0%).

Experiências

O Dia dos Namorados também deve movimentar o consumo ligado à segmentos da gastronomia e do lazer. De acordo com a pesquisa, 61,3% dos entrevistados disseram que pretendem ter algum evento especial para celebrar a ocasião. Desses, 52,7% devem optar por almoço ou jantar fora de casa. Outros 35,9% pretendem preparar uma refeição especial.

O gasto médio previsto para as comemorações é de R$ 333,19.