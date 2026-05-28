Imposto de Renda 2026: quando será paga a restituição

Os valores continuarão a ser liberados em outros três lotes ao longo dos próximos meses, seguindo critérios de prioridade estabelecidos pela Receita Federal e pela ordem de envio das declarações.

Neste ano, a restituição será dividida em quatro etapas:

1º lote: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)

29 de maio de 2026 (sexta-feira) 2º lote: 30 de junho de 2026 (terça-feira)

30 de junho de 2026 (terça-feira) 3º lote: 31 de julho de 2026 (sexta-feira)

31 de julho de 2026 (sexta-feira) 4º lote: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)

Contribuintes que entregarem a declaração mais cedo, sem erros ou pendências, têm maiores chances de receber nos primeiros lotes. Os depósitos são feitos diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte ou via chave Pix vinculada ao CPF.

Quem tem prioridade para receber a restituição

A legislação determina uma ordem de prioridade para o pagamento das restituições. Veja abaixo:

Idosos com 80 anos ou mais

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave

Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix

Como consultar a restituição

A consulta pode ser feita diretamente nos canais oficiais da Receita Federal, por meio do site "Meu Imposto de Renda", pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets.

Leia Mais Como a Receita faz o cálculo para a restituição do Imposto de Renda? Entenda

O contribuinte precisa informar CPF, data de nascimento e o exercício da declaração, além de ser registrado na conta Gov.br em alguns casos.

Caso a restituição não seja depositada por problemas na conta bancária, o valor fica disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.

Veja o passo a passo