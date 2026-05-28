Imposto de Renda 2026: quando será paga a restituição

A Receita Federal pagará o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2026 nesta sexta-feira (29), mesma data do fim do prazo para envio das declarações.
Os valores continuarão a ser liberados em outros três lotes ao longo dos próximos meses, seguindo critérios de prioridade estabelecidos pela Receita Federal e pela ordem de envio das declarações.
Neste ano, a restituição será dividida em quatro etapas:
- 1º lote: 29 de maio de 2026 (sexta-feira)
- 2º lote: 30 de junho de 2026 (terça-feira)
- 3º lote: 31 de julho de 2026 (sexta-feira)
- 4º lote: 28 de agosto de 2026 (sexta-feira)
Contribuintes que entregarem a declaração mais cedo, sem erros ou pendências, têm maiores chances de receber nos primeiros lotes. Os depósitos são feitos diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte ou via chave Pix vinculada ao CPF.
Imposto de Renda 2026
Quem tem prioridade para receber a restituição
A legislação determina uma ordem de prioridade para o pagamento das restituições. Veja abaixo:
- Idosos com 80 anos ou mais
- Idosos entre 60 e 79 anos
- Contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave
- Professores cuja principal fonte de renda seja o magistério
- Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix
Como consultar a restituição
A consulta pode ser feita diretamente nos canais oficiais da Receita Federal, por meio do site "Meu Imposto de Renda", pelo portal e-CAC ou pelo aplicativo do órgão para celulares e tablets.
O contribuinte precisa informar CPF, data de nascimento e o exercício da declaração, além de ser registrado na conta Gov.br em alguns casos.
Caso a restituição não seja depositada por problemas na conta bancária, o valor fica disponível para resgate no Banco do Brasil por até um ano.
Veja o passo a passo
- Acesse o site da Receita Federal com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição".
- No dia do pagamento, a restituição será depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo usuário.
- Se o contribuinte não resgatar o valor no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).
- No portal, o cidadão deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".