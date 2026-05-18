Restituição do Imposto de Renda 2026: saiba que dia abre a consulta para o primeiro lote

Idosos, pessoas com doença grave e professores têm prioridade para receberem a restituição do IRPF em 2026. Luis Lima Jr / Fotoarena / stock.adobe.com

Os cidadãos que podem receber a restituição do Imposto de Renda 2026 poderão consultar se estão contemplados no primeiro lote a partir das 9h de sexta-feira (22). A consulta pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal.

A Receita deve pagar aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote, abrangendo cerca de 9 milhões de indivíduos que enviaram a declaração.

Vale lembrar que o prazo para entregar a declaração do imposto termina às 23h59min do dia 29 de maio.

Datas da restituição do Imposto de Renda 2026

A restituição será paga em quatro lotes:

1º lote : 29 de maio de 2026

: 29 de maio de 2026 2º lote : 30 de junho de 2026

: 30 de junho de 2026 3º lote : 31 de julho de 2026

: 31 de julho de 2026 4º lote: 28 de agosto de 2026

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026

Para consultar se o cidadão está apto a receber a restituição, é preciso acessar o site da Receita Federal com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, deve clicar em "Consultar minha restituição".

No dia do pagamento, a restituição é depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo usuário. Se o contribuinte não resgatar o valor no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).

No portal, o cidadão deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Quem tem prioridade para receber a restituição do Imposto de Renda 2026?