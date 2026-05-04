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Quase 1 milhão de consumidores no RS podem ter desconto na conta de luz; veja quem tem direito

Programa Tarifa Social pode reduzir ou até zerar a tarifa da energia elétrica para usuários de baixa renda com cadastro regularizado

Gabriel Vieira*

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