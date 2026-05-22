"Precisamos usar tecnologia para aproximar as pessoas": na FBV, líderes discutem desafios para o futuro do varejo

Painelistas debateram jornada do consumidor e estratégias para aumentar fidelidade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Conveniência, conexão, proximidade e uso de dados e tecnologia para fidelizar o consumidor estão entre os temas que dominaram um dos principais painéis do último dia da 12ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), nesta sexta-feira (22). Com integrantes dos ramos de tecnologia, sistema financeiro, desenvolvimento econômico, mídia e varejo, os desafios do varejo e da economia em geral em um contexto de mudança na jornada do consumidor foram debatidos durante o evento.

Com o nome “Quem decide o jogo: A visão de Grandes Lideranças diante dos desafios da Economia”, o painel reuniu o vice-presidente de Cloud ERP na SAP Brasil, Rodrigo Susaki, o presidente do Grupo Lebes, Otelmo Drebes, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, Caroline Bücker, e o diretor-executivo de Mercado do Grupo RBS, Leonardo Persigo. O presidente do Sindilojas Porto Alegre e sócio-proprietário do Grupo Elevato, Arcione Piva, mediou a conversa.

As mudanças de hábitos de consumo em uma sociedade cada vez mais conectada e as formas de atingir esse novo perfil de clientes estiveram no centro do debate. Lemos observou que as pessoas estão cada vez mais buscando se reencontrar após eventos como a pandemia e a aceleração dos canais digitais. Com isso, ele entende que a tecnologia deve ser usada para promover essa aproximação:

— Nós precisamos entender esses movimentos e passar a usar tecnologia para aproximar as pessoas. E o único jeito de fazer isso, na minha opinião, é se preocupando com os problemas das pessoas. Se a gente entender o problema do consumidor e souber resolvê-lo, isso é muito mais que tecnologia. Isso é inventividade.

Ainda nessa linha de reaproximação com os consumidores, estratégias de reforço dos meios físicos, sem deixar de investir no digital, entraram na conversa. O presidente do Grupo Lebes pontuou ação da empresa nesse sentido, baseada na realização de shows e feirões de ofertas em municípios do interior do Estado:

— Nós estamos fazendo shows em pequenas comunidades de 10 mil, 20 mil habitantes, onde o pessoal vai na praça, leva uma cadeira de praia, o chimarrão e já faz compras para concorrer ao sorteio.

Uso de dados, tecnologia e conexão

Rodrigo Susaki destacou que essa conexão física com o consumidor é importante, principalmente para aumentar a fidelidade dele com o negócio. Mas também reforçou que a tecnologia e a inteligência artificial são ferramentas importantes para entender a jornada do consumidor e prever o desejo dele de forma mais acertada:

— Essa é a diferença. Agora é propositivo. É tentar encontrar o desejo do cliente para propor para ele uma oferta, o produto ou serviço. Então, o advento dessas novas tecnologias tem facilitado coisas que antes eram feitas de forma intuitiva, mas que agora são baseadas em dados e em parâmetros mais assertivos.

Complementando esse ponto, Susaki afirmou que o uso correto da IA promove aumento nas vendas, reduz o tempo de conferência e entrada de mercadorias e auxilia no ajuste automático de preços com base na demanda do site, simplificando processos.

Analisando os desafios comerciais atuais, o diretor-executivo de Mercado do Grupo RBS, Leonardo Persigo, destacou a seletividade do consumidor atual baseada em três ondas. Uma delas é a hiperconsciência de valor, com o cliente mais ciente sobre o que busca, o que o produto faz e o que ele entrega, o que aumenta o desafio das empresas na hora de atender esse público. Outra é baseada na fragmentação da atenção, com cada vez mais marcas e plataformas oferecendo serviços e produtos, o que aumenta a necessidade de trabalhar a diferenciação como vantagem competitiva. Já a terceira onda citada pelo executivo é a busca por marcas que estabeleçam confiança:

— Cada vez mais a relação do consumo, ela se dá por marcas e por empresas e por negócios que estabelecem confiança. A busca de confiança é um grande passo para reduzir a incerteza. Porque a incerteza atrapalha.

Persigo também salientou que, no aspecto publicitário, a comunicação deixou de ser uma área de suporte e passou para ser uma decisão de rentabilidade econômica do negócio. Isso porque a jornada de consumo não ocorre apenas no momento da compra. Ela começa antes, com a empresa se posicionando e fazendo parte do caminho do cliente até a compra de determinado produto ou serviço. Não aparecer nesse processo funciona como um “custo invisível” para o negócio, segundo o diretor.

Potencial econômico do Estado

O potencial econômico do Rio Grande do Sul e como mostrar isso para outros locais e atrair investidores também fez parte da troca de ideias entre os painelistas. A diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, Caroline Bücker, afirmou que o Rio Grande do Sul possui uma carteira robusta e variada em projetos de energia, além de contar com um importante hub de semicondutores, um dos produtos mais demandados no mundo atualmente. Além disso, conta com importantes ativos de turismo, setor que injeta dinheiro diretamente no varejo.

— A gente precisa colocar o Rio Grande do Sul no radar. Para ele ser conhecido e para construir essa conexão de confiança — destacou.

Balanço

Feira gerou R$ 83 milhões em negócios. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Promovida pelo Sindilojas Porto Alegre em parceria com o Sebrae RS, a FBV 2026 encerrou com R$ 83 milhões em volume de negócios gerados ao longo dos três dias de evento — um crescimento de 56% em relação a 2025. Além disso, cerca de 12 mil visitantes passaram pelo local, acima dos 10 mil registrados na edição passada. Mais de 150 marcas marcaram presença no Centro de Eventos da Fiergs.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, destaca que a atual edição reafirmou a FBV como um dos principais ambientes de conexão e transformação do varejo no país.

— A gente está encerrando com um sentimento de dever cumprido. De que tudo o que a gente planejou durante os últimos 365 dias se concretizou de fato. Cerca de 98% dos executivos entrevistados indicaram que a feira trouxe temas aplicáveis no dia a dia das empresas. E 98% também respondeu que consideram o encontro muito importante para o desenvolvimento do setor varejista — avaliou Piva.