Prazo para resgate do Receita Certa termina nesta quarta-feira; saiba como consultar

O prazo de resgate do Receita Certa, modalidade de cashback do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), termina nesta quarta-feira (13).
De acordo com o governo do Estado, cerca de R$ 6,7 milhões ainda podem ser retirados por 1,6 milhão de participantes.
Como sacar a quantia pelo Receita Certa
Para solicitar o resgate, basta acessar o site ou o aplicativo do programa Nota Fiscal Gaúcha. Confira o passo a passo:
- Faça o login com CPF e senha
- Verifique o saldo disponível em "Meus Prêmios"
- Escolha se deseja receber por pix ou por depósito no Banrisul
Como acessar o programa Nota Fiscal Gaúcha?
Para entrar no sistema, é necessário ter conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Ao acessar, o botão de login do NFG redirecionará automaticamente para o ambiente federal, que utiliza autenticação em dois fatores.
Como criar a conta gov.br
- Acesse www.gov.br ou baixe o aplicativo (Android e iOS)
- Clique em "Criar conta" e informe o CPF
- Siga as instruções para validar os dados e definir uma senha
Como obter o selo prata ou ouro
- Fazer reconhecimento facial com base na CNH pelo aplicativo
- Validar a identidade por internet banking de banco credenciado
- Ou utilizar login do Sigepe, no caso de servidor público federal
Como se cadastrar no NFG
Para se cadastrar é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento. Em seguida, o sistema pede para identificar o nome da mãe, a fim de garantir a identidade do cidadão.
O passo seguinte é o preenchimento do formulário geral do cadastro, onde devem ser indicados o endereço residencial, telefone e e-mails de contato e uma senha de acesso.
Nesta mesma página, aparecem os campos onde o usuário deve indicar se quer participar ou não dos sorteios e do Receita Certa. Em outro campo aparece a opção de indicar um time filiado à Federação Gaúcha de Futebol para ter a chance de ganhar mais bilhetes para o sorteio mensal.
Por fim, o cidadão pode selecionar até cinco entidades da sua região que serão beneficiadas com recursos do programa. O NFG pede para indicar uma instituição para quatro áreas diferentes — assistência social, educação, saúde e defesa e proteção dos animais — e uma de livre escolha.