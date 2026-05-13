Prazo para resgate do Receita Certa termina nesta quarta-feira; saiba como consultar

Valores podem ser consultados pelo aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O prazo de resgate do Receita Certa, modalidade de cashback do Nota Fiscal Gaúcha (NFG), termina nesta quarta-feira (13).

De acordo com o governo do Estado, cerca de R$ 6,7 milhões ainda podem ser retirados por 1,6 milhão de participantes.

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Como sacar a quantia pelo Receita Certa

Para solicitar o resgate, basta acessar o site ou o aplicativo do programa Nota Fiscal Gaúcha. Confira o passo a passo:

Faça o login com CPF e senha Verifique o saldo disponível em "Meus Prêmios" Escolha se deseja receber por pix ou por depósito no Banrisul

Como acessar o programa Nota Fiscal Gaúcha?

Para entrar no sistema, é necessário ter conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Ao acessar, o botão de login do NFG redirecionará automaticamente para o ambiente federal, que utiliza autenticação em dois fatores.

Como criar a conta gov.br

Acesse www.gov.br ou baixe o aplicativo (Android e iOS) Clique em "Criar conta" e informe o CPF Siga as instruções para validar os dados e definir uma senha

Como obter o selo prata ou ouro

Fazer reconhecimento facial com base na CNH pelo aplicativo

Validar a identidade por internet banking de banco credenciado

Ou utilizar login do Sigepe, no caso de servidor público federal

Como se cadastrar no NFG

Para se cadastrar é preciso informar o número do CPF e a data de nascimento. Em seguida, o sistema pede para identificar o nome da mãe, a fim de garantir a identidade do cidadão.

O passo seguinte é o preenchimento do formulário geral do cadastro, onde devem ser indicados o endereço residencial, telefone e e-mails de contato e uma senha de acesso.

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Nesta mesma página, aparecem os campos onde o usuário deve indicar se quer participar ou não dos sorteios e do Receita Certa. Em outro campo aparece a opção de indicar um time filiado à Federação Gaúcha de Futebol para ter a chance de ganhar mais bilhetes para o sorteio mensal.