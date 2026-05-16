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Prazo para entrega do Imposto de Renda entra na reta final; veja quem deve declarar e os cuidados para não cair na malha fina

Com mais de 24 milhões de envios até o momento, contribuintes têm até o dia 29 de maio para acertar as contas com a Receita Federal

Zero Hora

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