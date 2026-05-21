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"Pra ver gol de cinema": Copa do Mundo 2026 aquece busca por TVs grandes e conectadas

Eletrônicos com tecnologia de telas LED, resolução 4K e integração com segunda tela são os mais procurados no varejo

Bruna Oliveira

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