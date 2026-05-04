Economia

Empreendedorismo

Por que a nova NR-1 transforma prevenção em estratégia para proteger empresas de passivos

Atualização da norma amplia dever de gestão de riscos e leva pequenas e médias empresas a rever processos internos, contratos e liderança

Portal EdiCase

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS