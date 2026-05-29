PIB do Brasil cresce 1,1% no primeiro trimestre, puxado pela agropecuária

Agropecuária teve crescimento de 2% no primeiro trimestre de 2026. Produção de soja é importante para o setor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre deste ano na comparação com os últimos três meses de 2025. Em valores, a economia totalizou R$ 3,3 trilhões no período. A informação foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (29).

A alta foi puxada especialmente pela agropecuária, que teve crescimento de 2%. A indústria apresentou alta de 1% e serviços, 0,5%.

— Levando-se em conta os seus pesos no PIB, as atividades que mais contribuíram para o crescimento foram a agropecuária, a extrativa mineral e as outras atividades de serviços — explica coordenador de Contas Nacionais do IBGE, Ricardo Montes de Moraes.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o indicador apresentou crescimento de 1,8%. O PIB ainda acumula alta de 2% nos quatro trimestres até março deste ano, em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

Em 2025, o PIB cresceu 2,3%, frente a 2024. O crescimento foi inferior ao observado em 2024, quando a atividade do país cresceu 3,4%. O PIB per capita alcançou R$ 59.687,49, um avanço, em termos reais, de 1,9% frente ao ano anterior.

Atividades

No segmento indústria, a extrativa mineral apresentou o melhor desempenho neste primeiro trimestre, com alta de 3,6%, seguido pela construção, com 2,9%. Eletricidade e gás, água, esgoto e gestão de resíduos teve queda de 0,3%.