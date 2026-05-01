Petrobras sobe o preço do querosene de aviação em 18%

A correção do preço corresponde a um acréscimo de R$ 1 por litro em relação ao preço do mês anterior. Geraldo Falcão / Agência Brasil

A Petrobras elevará o preço médio de venda de querosene de Aviação (QAV) para distribuidoras em 18% a partir desta sexta-feira (1º). Em nota, a companhia informou que o aumento se dá em "contexto excepcional causado por questões geopolíticas".

A correção do preço corresponde a acréscimo de R$ 1 por litro em relação ao preço do mês anterior.

O comunicado aponta ainda que a empresa seguirá disponibilizando ao mercado opção de parcelamento de parte do reajuste em seis vezes. A primeira parcela deve ser paga em julho de 2026.

"Dentro de um contexto excepcional causado por questões geopolíticas, a Petrobras oferece uma alternativa que contribui para a saúde financeira de seus clientes ao mesmo tempo em que preserva a neutralidade financeira para a companhia", afirmou a empresa em nota.

"Nos principais mercados internacionais, onde os preços são ajustados com maior frequência, refletindo de forma imediata as cotações internacionais, os reajustes recentes foram superiores aos observados no Brasil", escreveu.

"Essa medida visa preservar a demanda pelo produto e mitigar os efeitos do reajuste no setor de aviação brasileiro, assegurando o bom funcionamento do mercado", concluiu.

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Diferente da gasolina e do diesel, os preços do QAV sofrem alterações mensais, previstas em contrato com as distribuidoras. Desde o início da guerra no Oriente Médio, os derivados de petróleo têm sofrido com a pressão das cotações no mercado internacional.