Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um reajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A mudança entra em vigor nesta sexta-feira (29).
No entanto, o impacto efetivo será menor. Segundo a estatal, haverá um desconto de R$ 0,44 por litro por meio da subvenção econômica criada pelo governo federal para reduzir os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os combustíveis.
Com isso, o preço médio da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, com uma alta residual de R$ 0,04.
Para o consumidor, o impacto estimado é de até R$ 0,03 por litro da gasolina vendida nos postos. A gasolina comercializada nas bombas, chamada de gasolina C, é composta por 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro.
Segundo a Petrobras, a parcela da estatal no preço final ao consumidor passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro. Ainda de acordo com a empresa, o valor segue 27,6% abaixo do registrado em 31 de dezembro de 2022.