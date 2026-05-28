Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina

Aumento residual será de R$ 0,04 por litro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28) um reajuste de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina vendida às distribuidoras. A mudança entra em vigor nesta sexta-feira (29).

No entanto, o impacto efetivo será menor. Segundo a estatal, haverá um desconto de R$ 0,44 por litro por meio da subvenção econômica criada pelo governo federal para reduzir os efeitos do conflito no Oriente Médio sobre os combustíveis.

Com isso, o preço médio da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, com uma alta residual de R$ 0,04.

Para o consumidor, o impacto estimado é de até R$ 0,03 por litro da gasolina vendida nos postos. A gasolina comercializada nas bombas, chamada de gasolina C, é composta por 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro.