NR-1: nova norma que inclui cuidados com a saúde mental no trabalho entra em vigor; o que muda para empresas e empregados

Lei tem desafio de tornar as empresas ambientes menos passíveis de adoecimentos mentais tanto quanto físicos André Ávila / Agencia RBS

Excesso de trabalho, sobrecarga e falta de reconhecimento deixaram de ser problemas de cada trabalhador e passaram a ocupar o rol de responsabilidades das empresas. A partir desta terça-feira (26), a saúde mental dos funcionários deve ser avaliada e acompanhada pelas instituições.

A mudança faz parte da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece diretrizes sobre segurança e saúde no trabalho, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Embora a alteração tenha sido publicada em 2024, o governo federal concedeu prazo para adaptação das empresas. Inicialmente previsto para um ano, o período de implementação foi prorrogado, e maio de 2026 passou a ser a data-limite para adequação.

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Entre os motivos para a nova regra está o aumento de afastamentos por saúde mental no Brasil. Em 2025, o país bateu recorde com mais de 500 mil licenças concedidas. No Rio Grande do Sul, foram quase 47 mil afastamentos.

O que muda para as empresas?

A NR-1 já exigia que todos os riscos no ambiente de trabalho fossem reconhecidos e controlados, mas a falta de uma menção explícita aos riscos psicossociais suscitava dúvidas.

A partir de agora, o gerenciamento de riscos ocupacionais se somam a fatores relacionados a agentes físicos, químicos e biológicos, a acidentes e a fatores ergonômicos (relacionados à NR-17), incluindo também os fatores de risco psicossociais.

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A principal novidade da atualização da NR-1 é a inclusão dos estressores laborais — como assédio e falta de suporte — no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) das empresas. As instituições dispensadas da elaboração do PGR deverão contemplar esses fatores na sua Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP).

Conforme o MTE, riscos psicossociais são condições ligadas à organização do trabalho e às relações interpessoais que podem causar impactos negativos à saúde mental, física e social do trabalhador. São eles:

Assédio de qualquer natureza no trabalho

Má gestão de mudanças organizacionais

Baixa clareza de papel/função

Baixas recompensas e reconhecimento

Falta de suporte/apoio no trabalho

Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia

Baixa justiça organizacional

Eventos violentos ou traumáticos

Baixa demanda no trabalho (subcarga)

Excesso de demandas no trabalho (sobrecarga)

Más relacionamentos no local de trabalho

Trabalho em condições de difícil comunicação

Trabalho remoto e isolado

Na prática, as empresas deverão identificar situações que possam causar adoecimento mental entre os funcionários e adotar medidas para prevenir, controlar e/ou eliminar esses fatores. Para especialistas, essa é a alteração mais relevante dos últimos anos na área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

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Segundo a psicóloga mestre e doutora em saúde do trabalhador pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), Andréa Luz, o objetivo da mudança é olhar para as condições de trabalho e o que causa adoecimento.

Se deve olhar primeiro para as condições e para a organização do trabalho que possa estar levando as pessoas ao adoecimento. É necessário fazer mudanças direto neste ponto: identificar o risco e aplicar medidas para remover os estressores, além de pensar em ações preventivas ANDRÉA LUZ Psicóloga e doutora em saúde do trabalhador pela USP

A visão é compartilhada pela socióloga e psicanalista Kellen Pasqualeto:

— A NR-1 não exige que a empresa olhe para a saúde mental individual do trabalhador. É sobre a saúde mental coletiva. O espaço de trabalhador não pode ser adoecedor.

Para os trabalhadores

A mudança amplia a proteção aos trabalhadores, que passam a ter um ambiente psicologicamente saudável reconhecido como um direito relacionado à saúde e segurança no trabalho.

Para a socióloga, Kellen Pasqualeto, a nova regra representa um avanço importante ao reconhecer os impactos do ambiente de trabalho na vida dos trabalhadores.

A psicóloga mestre e doutora em saúde do trabalhador, Andréa Luz, afirma que a atualização deve trazer mais equilíbrio para a rotina dos trabalhadores, com atenção à sobrecarga, ao excesso de cobranças e ao direito à desconexão fora do expediente. Segundo ela, a norma também estimula metas mais realistas e maior cuidado com a qualidade de vida.

Fiscalização

A ausência de documentos que contemplem os riscos psicossociais pode caracterizar descumprimento das obrigações previstas pelas empresas.

O Ministério do Trabalho e Emprego afirma que a organização poderá ficar sujeita à atuação da inspeção do trabalho, incluindo autos de infração, notificações, exigência de adequação e demais medidas administrativas cabíveis, incluindo multa.

A fiscalização será realizada de forma planejada e também a partir de denúncias, conforme o MTE. Setores com alta incidência de adoecimento mental — como teleatendimento, bancos e estabelecimentos de saúde — serão prioritários.

Além das penalidades administrativas, existe a preocupação do setor empresarial no aumento da exposição a ações trabalhistas e a questões previdenciárias relacionadas ao adoecimento mental.

Conforme advogado trabalhista do escritório Auro Ruschel Advogados Associados, Rafael Surita Steigleder, a mudança amplia as responsabilidades das empresas e fiscaliza a forma como o trabalho é organizado. Segundo o especialista, as empresas terão de adequar, sobretudo, seu modelo de gestão e sua estrutura. E faz um alerta.

Se a instituição não tiver a avaliação de risco, qualquer pessoa que tiver problema relacionado a saúde mental pode entrar na Justiça alegando doença ocupacional RAFAEL SURITA STEIGLEDER Advogado trabalhista da Auro Ruschel Advogados Associados

Mesmo diante da fiscalização, a mudança não é vista pelos especialistas como um gargalo de custos, mas sim como um investimento:

— A empresa vai ter esse retorno econômico a partir de pessoas saudáveis, felizes e produtivas dentro da instituição. Um empregado doente não trabalha bem — opina o advogado.















