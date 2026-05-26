Economia

Ambientes mais sadios
Notícia

NR-1: nova norma que inclui cuidados com a saúde mental no trabalho entra em vigor; o que muda para empresas e empregados

A partir desta terça-feira (26), a saúde mental dos funcionários deve ser avaliada e acompanhada pelas instituições em que eles atuam

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS