Consignado do INSS: novas regras entram em vigor nesta terça-feira; saiba o que muda

Validação de empréstimos consignados a pensionistas deverá ser feita pelo aplicativo Meu INSS. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Entram em vigor a partir desta terça-feira (19) as novas regras para a contratação de empréstimos consignados por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As mudanças incluem exigências de segurança e alterações nas condições de pagamento.

Entre as principais novidades está a obrigatoriedade de validação da operação por biometria facial, por meio do aplicativo ou do site Meu INSS. A medida atende à Lei nº 15.327/2026 e a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) para reduzir fraudes nesse tipo de crédito.

Na prática, após solicitar o empréstimo junto ao banco, o beneficiário recebe a proposta no sistema com o status "pendente de confirmação". O prazo para validar a contratação por reconhecimento facial é de até cinco dias corridos. Caso não haja confirmação no período, o contrato é automaticamente cancelado.

A nova legislação também proíbe a contratação de consignado por telefone ou por meio de procuração de terceiros.

Prazo maior e carência

Outra mudança é a ampliação do prazo máximo de pagamento, que passa de 96 para 108 parcelas mensais. Além disso, passa a ser permitida carência de até 90 dias para o início do pagamento das parcelas.

Mudanças na margem consignável

As regras também alteram a composição da margem consignável, ou seja, o percentual da renda que pode ser comprometido com o empréstimo. O limite total foi reduzido de 45% para 40% no caso de benefícios previdenciários e para 35% nos assistenciais.