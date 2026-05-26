Economia

NR-1 entra em vigor
Notícia

"Não sabíamos nem por onde começar": empresas correm para se adaptar às novas regras de saúde mental no trabalho

Norma que começa a valer nesta terça-feira (26) exige que companhias mapeiem e previnam riscos psicossociais. Negócios de diferentes portes relatam dúvidas sobre como implementar as mudanças e receio sobre futuras fiscalizações

Isabella Sander

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS