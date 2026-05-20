Economia

Mercado
Notícia

"Não há alternativa a não ser a adaptação": varejo usa tecnologia e IA para acompanhar novos hábitos de consumo

Em Porto Alegre, Feira Brasileira do Varejo (FBV) debate principais tendências do setor entre quarta e sexta-feira

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS