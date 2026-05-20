"Não há alternativa a não ser a adaptação": varejo usa tecnologia e IA para acompanhar novos hábitos de consumo

Inteligência artificial auxilia no atendimento e na venda consultiva. Camila Hermes / Agencia RBS

Impactado pelo avanço tecnológico e por novos hábitos de consumo da população, o segmento do varejo está em constante transformação. Enquanto o e-commerce já está estabelecido entre lojistas e consumidores, o uso da inteligência artificial (IA) também começa a se inserir cada vez mais em diferentes etapas da atividade comercial.

Estas e outras tendências do setor são alguns dos temas que permearão os debates da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que ocorre entre esta quarta-feira (20) e a sexta-feira (22) em Porto Alegre (veja o serviço do evento mais abaixo).

— 2026 para o varejo se mostra como um ano tecnológico, mais integrado e mais pressionado por eficiência — afirma Jéssica Costa, sócia e head da AGR Consultores, empresa especialista em assistência no segmento.

Segundo a especialista, algumas tendências norteiam o momento do setor:

— As principais são a personalização com inteligência artificial; o uso mais inteligente de dados; a integração entre loja física, e-commerce, marketplace, WhatsApp e redes sociais; além de uma busca muito forte por conveniência, com entrega rápida, retirada em loja, pagamento simples e atendimento mais personalizado e de soluções rápidas e efetivas.

Para o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, o uso da IA se insere em diferentes etapas das atividades, como qualificar a experiência do consumidor e fazer uma melhor gestão dos negócios.

— Essa já é uma realidade para todos, não só para as grandes empresas. Não há alternativa a não ser a adaptação. A IA hoje aparece de várias formas, em softwares de gestão de recursos, estoque, na comunicação, previsão de demanda, análise de comportamento do consumidor. E esse uso só vai crescer daqui para frente — analisa.

— Nos próximos meses e anos, a tendência é a IA avançar para um papel mais "invisível" e operacional, ajudando o varejista a prever o que comprar, onde distribuir estoque, qual oferta fazer para cada cliente e qual canal usar em cada momento. Também deve crescer o uso de agentes de IA no atendimento e na venda consultiva. O desafio será equilibrar automação com confiança, integrando dados bem estruturados e organizados, com privacidade, segurança e transparência — complementa Jéssica Costa.

Juro alto e endividamento das famílias

Outro tema que também mobiliza o setor e que será tratado na feira é o impacto do cenário macroeconômico brasileiro na atividade varejista nacional. Conforme comenta Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, um dos desafios do varejo no contexto brasileiro atual é equilibrar gestão financeira responsável com investimento em inovação, tecnologia e relacionamento.

— O varejo é um dos setores mais sensíveis às oscilações da economia, porque está diretamente conectado ao consumo das famílias. Um ambiente de juros elevados reduz o acesso ao crédito, encarece investimentos e impacta a confiança do consumidor. Ao mesmo tempo, o alto nível de endividamento da população exige das empresas ainda mais eficiência, criatividade e capacidade de adaptação. O consumidor está mais cauteloso, mais seletivo e valoriza cada vez mais experiência, conveniência e percepção de valor — afirma.

A FBV 2026

A FBV chega neste ano à sua 12ª edição. Promovida pelo Sindilojas Porto Alegre e pelo Sebrae RS, e com a expectativa de receber 12 mil visitantes, a feira reunirá cerca de 150 marcas e expositores, além de mais de 80 horas de conteúdos gerados ao público durante os três dias de atividades.

Realizada no Centro de Eventos da Fiergs, na zona norte de Porto Alegre, a FBV vai reunir representantes de empresas de 15 Estados, além de missões empresariais organizadas pelo Sebrae RS, que viabilizaram a participação gratuita de empreendedores e empresários do interior do Rio Grande do Sul.

— A FBV já se consolidou como o maior evento do varejo no Brasil, e temos muito orgulho de realizar a feira aqui no Rio Grande do Sul. Neste momento de transformação constante, com muitas novidades ingressando no dia a dia, participar de eventos como esse para se atualizar é ainda mais importante — destaca Arcione Piva, do Sindilojas Porto Alegre.

Evento acontece na Fiergs, em Porto Alegre. Camila Hermes / Agencia RBS

O evento também funciona como hub de negócios — em 2025, cerca de R$ 54 milhões em negócios foram gerados. Os momentos de encontro entre os negociadores estão organizados para ocorrer em três formatos distintos: as rodadas de negócios, as sessões de negócios e, como novidade deste ano, o encontro de negócios, buscando fomentar ainda mais as relações comerciais.

Outro espaço de destaque no evento deste ano é a Loja Tendência do Sebrae RS, um ambiente imersivo que mostrará, na prática, algumas das principais tendências já em uso no varejo contemporâneo. O local apresentará experiências ligadas à inteligência artificial, personalização, bem-estar, integração entre físico e digital e construção de comunidade.

Loja Tendência do Sebrae RS é uma das atrações do evento. Camila Hermes / Agencia RBS

Como já é tradição, a FBV também vai reunir nomes de destaque nacional e internacional entre os palestrantes do evento. Estarão nesta edição a empresária e apresentadora Ana Hickmann, a influenciadora e cabeleireira Gue Oliveira, o jornalista e podcaster Chico Felitti, a bióloga e influenciadora Mari Krüger e o futurista dinamarquês Jesper Rhode, referência global em inovação e tecnologia.

Outro destaque da FBV será a Batalha de Startups que acontece de forma presencial durante a feira, reunindo empresas em fase de operação para uma série de desafios de pitches diante de especialistas e profissionais do mercado. A programação será dividida em três batalhas temáticas, com até seis startups participantes por dia e a escolha de uma vencedora ao final de cada rodada.

— Em 2026, a FBV novamente busca aproximar tendências globais da realidade prática das empresas, especialmente dos pequenos e médios negócios, mostrando que inovação não é algo distante, mas uma necessidade concreta para a competitividade do setor — observa Luiz Carlos Bohn.

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