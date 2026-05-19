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Lula lança programa de compra de carros para motoristas de aplicativo e taxistas; saiba como vai funcionar e quem pode aderir

Iniciativa oferece crédito com juros mais baixos, carência de seis meses e financiamento em até 72 parcelas

Agência Brasil

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