Luiz Carlos Bohn é reeleito presidente da Fecomércio-RS: "O comércio é um dos principais motores da economia"

Luiz Carlos Bohn foi reconduzido ao cargo. Anderson Dorneles / Fecomércio-RS

O empresário Luiz Carlos Bohn foi reeleito, na segunda-feira (4), presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP. O novo mandato, para o período 2026-2030, terá início no dia 1º de julho.

A eleição foi realizada na sede da Fecomércio, em Porto Alegre. O pleito registrou o maior número de votantes das últimas eleições da entidade. Representante de chapa única, Bohn foi reconduzido ao cargo.

— O nosso compromisso é seguir atuando de forma firme na defesa dos interesses do setor, trabalhando em diversas frentes para impulsionar projetos que contribuam com o crescimento econômico e para evitar medidas que prejudiquem os negócios. O comércio é um dos principais motores da economia, e é fundamental garantir um ambiente justo, equilibrado e favorável ao empreendedorismo — disse Bohn.