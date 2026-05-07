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Lojas Renner apresenta lucro líquido recorde no primeiro trimestre

Companhia atribui o resultado, de R$ 257,3 milhões, ao aumento de eficiência na operação, com atualizações em pontos como produção, estoque e distribuição

Anderson Aires

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