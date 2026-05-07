Lojas Renner apresenta lucro líquido recorde no primeiro trimestre

Companhia estima abrir de 50 a 60 lojas neste ano. Daniel Hendler / Divulgação

A Lojas Renner divulgou, nesta quinta-feira (7), que alcançou um lucro líquido recorde para um primeiro trimestre. A companhia gaúcha lucrou R$ 257,3 milhões no acumulado dos três primeiros meses de 2026, um avanço de 16,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A direção da empresa atribui o resultado ao aumento de eficiência na operação, com atualizações em pontos como produção, estoque e distribuição.

O salto no lucro líquido da empresa ocorre na esteira do avanço na margem bruta, que chegou a 56,7% — também em patamar recorde para o período e demonstrando um avanço de 1,6 ponto percentual ante o primeiro trimestre de 2025.

O CEO da empresa, Fabio Faccio, atribui os resultados ao ganho de eficiência no modelo de execução de moda, ao encurtamento de ciclos, à gestão mais rigorosa de estoques e ao aprimoramento da distribuição:

— Todo trimestre a gente tem conseguido crescer mais a venda do que o estoque e reduzir cada vez mais o nosso produto antigo. Essa é a sinergia de uma redução de tempo entre o desenvolvimento, produção e disponibilidade do produto. Também uma precisão maior na alocação desses produtos. Então, a gente tem conseguido ser mais assertivo na nossa proposta de coleção para os nossos clientes e melhorar a qualidade dos nossos produtos.

O diretor financeiro da companhia, Daniel Santos, destaca que esses resultados estão em linha com o que foi projetado pela empresa no fim do ano passado, durante Investor Day, evento que explanou as principais metas do negócio para o ciclo entre 2026 e 2030. Na época, a Lojas Renner projetou crescimento acima do mercado e forte geração de valor.

— Esses resultados de margem bruta, geração de lucro e forte geração de caixa se convertem em lucro por ação e em aumento do retorno sobre o capital aplicado. Então, fica claro que essa estratégia está funcionando, ela está entregando resultado, e no primeiro trimestre consolida essa perspectiva — destaca Santos.

Os executivos reforçam que o fato de a empresa seguir com forte geração de caixa e contar com poucas dívidas ajuda a seguir forte mesmo em um ano marcado por incertezas, eleições e endividamento e inadimplência em patamares elevados.

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Digitalização

O CEO da Lojas Renner destaca que a companhia segue apostando em uso de tecnologia para auxiliar no processo de expansão:

— Por exemplo, no modelo de execução de moda, a própria assertividade na escolha das tendências dos produtos, a gente usa a inteligência artificial para ajudar os times. Eles têm um grande conhecimento e fazem muita pesquisa, mas isso ajuda a filtrar melhor os dados, dados de probabilidade, de assertividade nas propostas iniciais dos produtos.