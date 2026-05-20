"Loja tendência" na FBV mostra como varejo físico pode reinventar experiência do consumidor

Abertura da FBV ocorreu nesta quarta-feira (20), na Fiergs. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Maior evento do segmento varejista no país, a Feira Brasileira do Varejo (FBV) teve início nesta quarta-feira (20), em Porto Alegre. Entre os temas de maior destaque em debate, está a adaptação dos varejistas às mais recentes inovações tecnológicas, principalmente às ferramentas desenvolvidas a partir da inteligência artificial. A feira acontece até sexta (22), no Centro de Eventos Fiergs.

Alguns desses recursos, já em utilização no mercado, foram apresentados na loja tendência instalada no local, desenvolvida pelo Sebrae RS. Entre as inovações, estão totens e aparelhos de autoatendimento cada vez mais personalizados. A partir das características e gostos do cliente, o próprio sistema faz sugestões de produtos específicos — na ferramenta, o consumidor também pode sinalizar se deseja ser atendido por um vendedor ou se prefere continuar por conta própria.

Ganha destaque também na loja um espaço desenvolvido para a criação de conteúdo para redes sociais e live commerce, estratégia que combina transmissões ao vivo com vendas online, também uma tendência em crescimento no mercado.

Conforme aponta o Sebrae, as inovações tecnológicas impactam de forma fundamental as lojas físicas, que vão cada vez mais funcionar como espaços híbridos, combinando o atendimento presencial com recursos digitais. Além de cumprir papel de pontos expositivos, as lojas podem se transformar em plataformas para explorar novas formas de relacionamento com o consumidor.

— Temos falado muito dos avanços tecnológicos, do crescimento da inteligência artificial, mas não podemos deixar de lado nunca a conexão humana, pois o varejo dá certo quando a composição desses dois elementos acontece. As lojas físicas representam o ponto de conexão para esse encontro — observa Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo do Sebrae RS.

Uma pesquisa recente da Serasa Experian, utilizada pelo Sebrae para desenvolver o conceito da loja tendência, demonstrou que 59,4% dos consumidores enxergam as lojas físicas como ambientes de relacionamento e experimentação, e não apenas como pontos de compra. Já um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil aponta que 76% dos consumidores têm maior propensão a comprar de marcas que oferecem experiências personalizadas.

— O varejo e as relações de consumo estão em constante transformação, impactados pelas novas ferramentas tecnológicas e pelos novos hábitos dos consumidores. Essas mudanças ressignificaram também o conceito da loja física, que hoje deve ser pensada de forma muito mais estratégica, conveniente e com um atendimento assertivo ao cliente, somando esses novos recursos disponíveis — afirma Maria Eduarda Santos, gestora de projetos do Sebrae.

Outras atrações

A FBV também promove outras atrações e possibilidades aos seus visitantes. Uma das opções mais buscadas pelo público são as palestras, que reúnem nomes de destaque nacional e internacional. Nesta quarta, uma das falas mais aguardadas era a do jornalista Chico Felitti, que falou sobre storytelling, conexão e empreendedorismo.

— É a minha primeira vez na feira, e me chamou a atenção a qualidade dos palestrantes. Vim com colegas da faculdade, está sendo muito bom para entender melhor esse mercado do varejo na prática — relata o estudante de administração Lucas Gustavo Berger, 19 anos.

O evento também funciona como hub de negócios — em 2025, cerca de R$ 54 milhões em negócios foram gerados. Os momentos de encontro entre os negociadores estão organizados para ocorrer em três formatos distintos: as rodadas de negócios, as sessões de negócios e, como novidade deste ano, o encontro de negócios, buscando fomentar ainda mais as relações comerciais.

Outro destaque da FBV é a Batalha de Startups, que acontece de forma presencial durante a feira, reunindo empresas em fase de operação para uma série de desafios de pitches diante de especialistas e profissionais do mercado. A programação será dividida em três batalhas temáticas, com até seis startups participantes por dia e a escolha de uma vencedora ao final de cada rodada.

Ao todo, a feira terá cerca de 150 marcas e expositores, representantes de pelo menos 15 Estados, além de mais de 80 horas de conteúdos gerados ao público durante os três dias de atividades. A expectativa dos organizadores é receber 12 mil visitantes.

— Estamos muito animados com o evento deste ano. Esta será a maior FBV da história, com o maior número de visitantes, de expositores, de horas de conteúdo. Só reforça a força do varejo brasileiro e a importância do Rio Grande do Sul nesse mercado — ressalta Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre.

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