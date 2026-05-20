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"Loja tendência" na FBV mostra como varejo físico pode reinventar experiência do consumidor

Evento em Porto Alegre apresenta lojas não só como locais de venda, mas como pontos que oferecem novas formas de relacionamento com o consumidor

Mathias Boni

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