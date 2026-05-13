Economia

Empreendedorismo

Joias em ouro voltam ao radar dos consumidores que buscam durabilidade e valor percebido

Escolhas menos impulsivas e maior atenção ao custo-benefício marcam uma mudança no comportamento do público, que passa a priorizar peças mais duráveis

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