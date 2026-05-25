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Integração entre empresas e instituições de ensino coloca RS como referência nacional da indústria 4.0

Setores como metalmecânico, de máquinas e automotivo vêm liderando a quarta revolução industrial no Estado

Marcelo Gonzatto

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