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Inflação vai a 0,67% em abril pressionada pelos preços dos alimentos e remédios

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostram desaceleração em relação a março, quando haviam avançado 0,88%

Zero Hora

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