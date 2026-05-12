Inflação vai a 0,67% em abril pressionada pelos preços dos alimentos e remédios

Alta na alimentação no domicílio influenciou resultados. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,67% em abril, o que representa desaceleração em relação a março, quando os preços haviam avançado 0,88%. Os dados da inflação oficial do país foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, o IPCA acumula alta de 2,60%. Em abril de 2025, a variação havia sido de 0,43%.

Os grupos que mais impactaram na inflação foram Alimentação e bebidas — com taxa de 1,34% — e Saúde e cuidados pessoais — índice de 1,16%.

Entre as capitais, Porto Alegre aparece com a mesma inflação do país, de 0,67%.

Vilões da inflação

Dentro do grupo Alimentação e bebidas, os vilões são o preço da cenoura, com alta 26,63%, do leite longa vida, com aumento de 13,66%, da da cebola (11,76%), do tomate (6,13%) e das carnes (1,59%).

— Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, sazonal no período, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos — explicou o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.

Em Saúde e cuidados pessoais, tiveram maior alta os produtos farmacêuticos — 1,77% —, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1° de abril.

Resultado dos grupos