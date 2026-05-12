Inadimplência volta a subir e renova recorde no RS

Motivo crescente de preocupação entre os gaúchos, a inadimplência segue crescendo e atingindo novos patamares históricos no Estado. Em abril, o percentual da população gaúcha com dívidas em atraso chegou a 46,90%, o maior já registrado pelo levantamento Mapa da Inadimplência, realizado pela Serasa desde 2016.
A pesquisa apontou que 4.168.416 gaúchos estiveram inadimplentes em abril, frente a 4.128.929 em março, registrando aumento de 0,96% no período. A soma das dívidas em atraso desses consumidores chega a R$ 32,6 bilhões.
Entenda a diferença
- Endividado: é qualquer pessoa com contas a pagar, como parcelas de cartão de crédito, financiamentos ou empréstimos.
- Inadimplente: é quem tem dívidas em atraso, ou seja, que não conseguiu pagar o valor devido no prazo.
Porto Alegre é o município com o maior número de pessoas em inadimplência no Estado. Em abril, foram 593 mil, ante 587 mil em março. Somente na Capital, a soma das dívidas em atraso chega a R$ 4,9 bilhões.
— É um número muito expressivo, quase metade da população adulta inadimplente no Rio Grande do Sul, e preocupa também o fato de a inadimplência estar crescendo a cada mês. É uma situação que, além de ter um impacto social, de pressão em cima dos inadimplentes, também impacta a própria economia da região, pois faz com que as pessoas que não conseguem saldar suas dívidas também tenham afetada a sua capacidade de compra para novos gastos — afirma o especialista em seguros da Serasa Guilherme Oliveira.
Em relação aos segmentos das dívidas em atraso dos gaúchos, se destacam os pagamentos devidos a bancos e cartões de crédito, que despontam com 27,26% dos casos de inadimplência. Na sequência, vêm os pagamentos a despesas recorrentes, como contas de água, luz e gás.
— Uma regra básica da educação financeira é que as despesas recorrentes devem ser sempre as primeiras a serem pagas, então postergar esses pagamentos é muito preocupante, faz crescer a chamada bola de neve das dívidas. A mesma coisa vale para o uso indiscriminado do cartão de crédito, já que muitas vezes o consumidor faz um parcelamento mais longo para evitar lidar com o pagamento no momento, mas a cobrança sempre chega — acrescenta Guilherme Oliveira.
Cenário no país
No panorama nacional, o crescimento da inadimplência também preocupa. Em abril, o número de pessoas inadimplentes no país chegou a 83,3 milhões. Em março eram 82,8 milhões, e em fevereiro eram 81,7 milhões.
Em termos percentuais, 50,81% da população adulta brasileira estava em situação de inadimplência em abril. Para Guilherme Oliveira, aspectos da macroeconomia nacional também agravam este cenário:
— Há fatores comportamentais, como o hábito dos brasileiros de usar muito o cartão de crédito, mas fatores que influenciam a economia brasileira atualmente também dificultam a capacidade de pagamento dos brasileiros, como a taxa de juros que, mesmo tendo recebido dois pequenos cortes recentemente, se mantém em patamar elevado.