Imposto de Renda 2026: veja o calendário de pagamento da restituição

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O portal gov.br conta com uma ferramenta para calcular a alíquota efetiva do Imposto de Renda. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026, que começou no dia 23 de março, termina no dia 29 de maio.

Na mesma data, a Receita Federal dará início ao pagamento do primeiro lote da restituição, que será dividida em quatro etapas ao longo do ano.

A seguir, confira o calendário completo, quem tem prioridade no pagamento e o que acontece com quem perder o prazo.

Calendário do Imposto de Renda 2026

23 de março : início do envio da declaração

: início do envio da declaração 29 de maio: prazo final para entrega

Datas da restituição do Imposto de Renda 2026

A restituição será paga em quatro lotes:

1º lote : 29 de maio de 2026

: 29 de maio de 2026 2º lote : 30 de junho de 2026

: 30 de junho de 2026 3º lote : 31 de julho de 2026

: 31 de julho de 2026 4º lote: 28 de agosto de 2026

O pagamento seguirá uma ordem de prioridade definida pela Receita Federal: idosos, pessoas com doença grave e professores passam na frente.

Contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber a restituição via Pix também entram no grupo prioritário.

O que ocorre se eu perder o prazo?

Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa.

A penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, mesmo que ele já tenha sido pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.

A cobrança começa no primeiro dia após o fim do prazo e segue até a entrega da declaração. Caso o documento não seja enviado, a multa continua correndo até o lançamento de ofício pela Receita Federal.

Como fazer a declaração?

A Receita Federal disponibiliza diferentes formas para preencher e enviar a declaração:

pelo Programa Gerador da Declaração (PGD) , disponível para computador

, disponível para computador online, pelo portal e-CAC

pelo aplicativo da Receita Federal para Android e iPhone (iOS), na área Meu Imposto de Renda (MIR)

O que é a declaração pré-preenchida?

Na declaração pré-preenchida, a Receita Federal importa automaticamente informações como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais.

O recurso reduz o risco de erros e inconsistências, já que os dados são cruzados com informações enviadas por empresas e instituições financeiras. Ainda assim, a Receita recomenda revisar todas as informações antes do envio.

Para acessar a declaração pré-preenchida, é necessário ter conta gov.br nível prata ou ouro. Contas bronze não têm acesso à funcionalidade.

Como calcular o Imposto de Renda?

O portal gov.br oferece uma ferramenta para simular o cálculo do Imposto de Renda e consultar a alíquota efetiva cobrada sobre os rendimentos.

Para isso, é necessário selecionar: