Imposto de Renda 2026: veja o calendário de pagamento da restituição

O prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda 2026, que começou no dia 23 de março, termina no dia 29 de maio.
Na mesma data, a Receita Federal dará início ao pagamento do primeiro lote da restituição, que será dividida em quatro etapas ao longo do ano.
A seguir, confira o calendário completo, quem tem prioridade no pagamento e o que acontece com quem perder o prazo.
Calendário do Imposto de Renda 2026
- 23 de março: início do envio da declaração
- 29 de maio: prazo final para entrega
Datas da restituição do Imposto de Renda 2026
A restituição será paga em quatro lotes:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026
O pagamento seguirá uma ordem de prioridade definida pela Receita Federal: idosos, pessoas com doença grave e professores passam na frente.
Contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber a restituição via Pix também entram no grupo prioritário.
O que ocorre se eu perder o prazo?
Quem não entregar a declaração dentro do prazo estará sujeito ao pagamento de multa.
A penalidade é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, mesmo que ele já tenha sido pago. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% do imposto devido.
A cobrança começa no primeiro dia após o fim do prazo e segue até a entrega da declaração. Caso o documento não seja enviado, a multa continua correndo até o lançamento de ofício pela Receita Federal.
Como fazer a declaração?
A Receita Federal disponibiliza diferentes formas para preencher e enviar a declaração:
- pelo Programa Gerador da Declaração (PGD), disponível para computador
- online, pelo portal e-CAC
- pelo aplicativo da Receita Federal para Android e iPhone (iOS), na área Meu Imposto de Renda (MIR)
O que é a declaração pré-preenchida?
Na declaração pré-preenchida, a Receita Federal importa automaticamente informações como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais.
O recurso reduz o risco de erros e inconsistências, já que os dados são cruzados com informações enviadas por empresas e instituições financeiras. Ainda assim, a Receita recomenda revisar todas as informações antes do envio.
Para acessar a declaração pré-preenchida, é necessário ter conta gov.br nível prata ou ouro. Contas bronze não têm acesso à funcionalidade.
Como calcular o Imposto de Renda?
O portal gov.br oferece uma ferramenta para simular o cálculo do Imposto de Renda e consultar a alíquota efetiva cobrada sobre os rendimentos.
Para isso, é necessário selecionar:
- Periodicidade (mensal ou anual)
- Informar os valores dos rendimentos tributáveis e as deduções